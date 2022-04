El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, defendió la coalición de su partido y Vox en Castilla y León justo un día después de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco a la que no asistió él ni tampoco Alberto Núñez Feijóo. A su llegada a la sede nacional de Génova, donde el presidente celebra este miércoles un comité ejecutivo nacional, el líder andaluz afirmó. "Me gusta el Gobierno de Mañueco". Justo a continuación insistió en que su objetivo es "lograr una mayoría suficiente" para, sin mencionarlo, no tener que incluir a Vox en su próximo ejecutivo autonómico. Así lo recoge El Periódico de España.

Moreno, que se refirió al Gobierno de Castilla y León en su conjunto, insistió en su defensa cerrada a la presidencia de Mañueco: "Es un gran gestor, lo conocí siendo alcalde de Salamanca y estoy convencido de que lo va a hacer francamente bien. Es una persona capaz y muy sentada y que gobernará para todos los castellanoleoneses", dijo. Precisamente, como publicó El Periódico de España, en Castilla y León, donde se ha formado la primera coalición de gobierno con Vox, advierten a Andalucía del riesgo que tiene "inflar las expectativas" como les ocurrió a ellos al convocar su adelanto electoral. Entienden que el PP andaluz debería evitar errores del pasado teniendo en cuenta la fortaleza que ha demostrado ya el partido de Santiago Abascal en las urnas. Moreno, sin embargo, dejó muy claro que "su gran objetivo" es lograr un gobierno en solitario. "A nosotros también nos salían las cuentas", aseguran 'pesos pesados' del PP castellanoleonés a este diario. Feijóo y Abascal abren su primer contacto directo "con cordialidad" La fecha electoral Sin concretar avances sobre la fecha que elegirá para sus elecciones (y tras abrir la puerta a que no sean en domingo), Moreno sí aseguró que tomará la decisión "en los próximos días" porque, dijo, "no puedo hablar ya de otra cosa", reconociendo que todas las miradas están puestas en ese adelanto. En el partido llevan días contando con que los comicios serán en junio, y el presidente de la Junta no deja lugar a dudas: “Cuanto antes me lo quite del medio mejor, porque no puedo hablar de otra cosa y quiero hablar de los proyectos y los avances para nuestra tierra”, zanjó. En el partido llevan días asegurando que los comicios serán en junio, desechada ya la idea del otoño, y el presidente de la Junta no dejó lugar a dudas este martes: "Para tener un nuevo Presupuesto necesito tener constituido un nuevo gobierno a finales de agosto, primeros de septiembre", dijo a su llegada a Génova, para poder tener listo un nuevo proyecto de cuentas públicas en el mes de noviembre. El argumento principal lo repitió varias veces: "Llevo diez meses gobernando en minoría, y estando así y sin un Presupuesto no puedo hacer frente a la situación actual". La fecha la decidirá "próximamente", se la comunicará a su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), a sus consejeros y después lo hará público.