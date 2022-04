España seguirá apoyando en "todo" lo que pueda a Ucrania. Respaldará las sanciones "más duras" contra el régimen de Vladímir Putin, prestará "ayuda humanitaria y asistencia financiera" a Kiev, también seguirá enviando armas. Y empujará para que el país pueda ingresar en la Unión Europea. "La esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania".

El pueblo ucraniano puede "contar", pues, con el apoyo firme de España. Pedro Sánchez insistió en ese mensaje durante su breve alocución ante Volodímir Zelenski, tras su intervención por videoconferencia en el pleno del Congreso. Un discurso en el que el presidente de Ucrania pidió a las empresas españolas que dejen de hacer negocios con Rusia (citó Porcelanosa, Maxam y Sercobe) y en el que rememoró el bombardeo de Gernika por la aviación nazi en 1937. Era su llamamiento a la conciencia de los españoles, su invocación a la historia, como otras tantas que ha hecho el dirigente ucraniano ante otros parlamentos del mundo. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, abrió y cerró la sesión especial.

Sánchez agradeció primero a Zelenski que compartiera con diputados y senadores —miembros de las dos Cámaras se sentaron juntos en el salón de plenos del Congreso— su "sobrecogedor testimonio", la "violación sistemática de los principios más básicos de la humanidad" desde que Putin invadió Ucrania el 24 de febrero. "Nunca" podía pensarse, dijo, que Europa volvería a ser testigo de "espeluznantes imágenes" de bombardeos y matanzas contra población civil inocente, que vería "atrocidades" como las de Mariupol o Bucha, que han despertado el "mayor sentimiento de indignación y repulsa" en todo el mundo. "Son crímenes de guerra que no pueden quedar impunes", advirtió. El Consejo de Ministros ya acordó el pasado 15 de marzo adherirse a la petición al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue todos los actos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

"Su país ha expresado su clara vocación europeísta ejerciendo su derecho a elegir su propio destino y España les va a apoyar en ese propósito", subraya el líder del Ejecutivo

El presidente expresó su "admiración" por el "coraje" que Zelenski y su Gobierno, y también el pueblo ucraniano, defienden "la libertad y la democracia". "El suyo es un ejemplo de dignidad y resistencia frente a la brutal agresión de Putin", elogió. Asimismo, le manifestó el apoyo total al pueblo ucraniano, respaldo que ya le había trasladado en conversación privada: "España condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania, una guerra ilegal, irracional e injusta. España apoya la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas". El presidente llamó entonces a Putin a que se siente "con seriedad" a la mesa de negociación "y ponga fin a la guerra".

"Compromiso firme"

El líder socialista coincidió con Zelenski en que la agresión de Moscú, la "tragedia de dimensiones colosales" que ha perpetrado, es un ataque "frontal" a los principios de la democracia y la libertad, "un ataque a la razón misma" y, como ha afirmado en más ocasiones, un ataque a la forma de vida europea y al derecho internacional. Pero Putin, vaticinó, "no va a conseguir su propósito". E igual que Zelenski apeló a la conciencia de sus señorías recordando el bombardeo de Gernika, Sánchez señaló que España ha vivido también momentos "difíciles", en los que la libertad quedó "en peligro o incluso liquidada durante décadas", y el "empeño" de sus ciudadanos hizo posible reconquistar la democracia y la libertad. Espera que ocurra lo mismo con Ucrania: "España, la UE y la amplísima mayoría comunidad internacional apoyamos a Ucrania y vamos a seguir haciéndolo. Nuestro compromiso es firme. España y todas sus instituciones públicas están firmemente comprometidas para apoyar a Ucrania".

Sánchez alude a las "atrocidades" de Mariupol o Bucha, "crímenes de guerra que no pueden quedar impunes" y llama a Putin a sentarse "con seriedad" a la mesa de negociación y pare la guerra

En definitiva, España, prometió el presidente, "estará a la altura porque España siempre responde". Aquí, pondrá los "recursos necesarios" para garantizar la acogida de refugiados ucranianos en Madrid, Barcelona y Alicante y en el centro que esta semana se abrirá en Málaga. Pero además continuará apoyando a Kiev en "todo" lo que esté a su alcance. "Políticamente, seguiremos apoyando, como hasta ahora, las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas". Sánchez defendía así, de nuevo, el envío de armas, duramente criticado por Podemos, no así por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los ministros Alberto Garzón y Joan Subirats y los comunes.

Para Sánchez, el Gobierno de Ucrania y su población encarnan la "defensa de los valores europeos frente al régimen tiránico de Putin". "La esperanza de Ucrania está en Europa. Pero debo decirle también, presidente Zelenski, que la esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania. En la defensa que están haciendo de los valores y de las ideas de libertad por las que antes muchos europeos también dieron la vida".

El líder socialista elogia el "coraje" con el que Zelenski, su Gobierno y el pueblo ucraniano defienden la libertad y la democracia, un ejemplo de "dignidad y resistencia" que ganará frente al autócrata ruso

Kiev ha pedido entrar en la UE y España "va a apoyar ese propósito", estará a su lado en este "camino de transformación, de adaptación, porque Ucrania forma parte de la familia europea". "Y no me cabe duda de cuál será el resultado de ese proceso", añadió, advirtiendo no obstante que entretanto habrá que estrechar los vínculos UE-Ucrania y "profundizar" la asociación.

El líder del Ejecutivo acabó con un mensaje de "esperanza". Porque tras las "semanas difíciles y tristes" que quedan, al final de este periodo "oscuro y amargo", prevalecerán, confía, "la razón y la democracia sobre la lógica de la fuerza y del autoritarismo de Putin". "Presidente Zelenski, cuente con España para afrontar esta trágica agresión y sus consecuencias. España está y estará siempre con ustedes. Estará siempre con el pueblo ucraniano", concluyó Sánchez.