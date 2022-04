La oposición eleva la presión contra Puig y le urge a que destituya a Oltra si no dimite

La encrucijada judicial a la que se enfrenta la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el caso que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, no solo pone el foco en la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sino también en el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al TSJCV para que la lideresa de Compromís sea imputada está sirviendo a la derecha valenciana para elevar la tensión contra el jefe del Consell, a quien sitúan en el centro de la diana política. La oposición reclama a Puig que asuma responsabilidades por todo este asunto y cese a la número dos del Gobierno autonómico, quien este lunes, no obstante, volvió a recalcar que no piensa dimitir a raíz de un procedimiento judicial que considera que parte de una "teoría de la conspiración" encabezada por la extrema derecha. Hasta el momento, tanto el líder del Ejecutivo valenciano en particular, como el Botànic en general, han cerrado filas en defensa de la vicepresidenta y eso mismo se espera que harán durante la sesión del control programada para este jueves en las Cortes, donde PP, Cs y Vox acuden decididos a intensificar el ruido en una evidente maniobra de desgaste.

El recorrido judicial del caso que salpica de lleno a Oltra está por ver, pero en determinados círculos del tripartito de izquierdas se admite abiertamente que es un hecho que preocupa, más todavía a un año vista de las elecciones y frente a una oposición que está decidida a exprimir este asunto en la recta final de la legislatura. Con todo, la vicepresidenta del Consell se volvió a mostrar firme en su posicionamiento de mantenerse al frente del cargo y dijo que: "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros", en referencia a la ultraderecha. "En este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones", aseguró. La consellera valoró que dimitir en esta situación "no es asumir responsabilidad política, es rendirse ante el acoso y derribo por motivo político, porque lo que no pueden conseguir en las urnas, lo intentan conseguir con mentiras y juego sucio en los tribunales". Oltra descarta dimitir aunque sea imputada por el caso de su exmarido La número dos de la Generalitat arremetió además contra el proceso judicial y consideró que el hecho de que hubo desprotección a la menor está por demostrar, que este caso parte de "una serie de manifestaciones basadas en especulaciones y no en pruebas", aunque eso es algo que "se sigue arrastrando como una verdad judicial cuando es una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal". Es más, añadió que "todas las pruebas contradicen" los "indicios razonables" que han motivado la petición de imputación y repitió que existen documentos que refutan lo que calificó de mentiras. En su defensa, señaló también que no es la primera vez que le pasa, pues ya estuvo imputada por "defender a los vecinos del Cabanyal" y al final quedó en nada. Preguntada si le gustaría ir a declarar, señaló: "Yo haré lo que tenga que hacer. El juez hará su trabajo y yo haré el mío". Las explicaciones de Oltra, en cualquier caso, no convencen ni un poco a sus rivales políticos. El líder del PP en la Comunidad, Carlos Mazón, cargó el lunes las tintas contra la vicepresidenta y también contra Puig al considerar que tienen "un problema de coherencia y de dignidad". Lo hizo en una entrevista en À Punt, donde recordó los días en que Oltra acudía a las Cortes con camisetas reivindicativas frente al Ejecutivo de Francisco Camps. A ese respecto, le pidió que "asuma su responsabilidad en base al discurso que hace no tanto mantenía". Pero Mazón no solo arremetió contra la consellera, sino que precisó que "el máximo responsable" de las políticas de protección a menores en la Comunidad es también Puig. Prudencia y tiempo para Oltra Ciudadanos, a través de su síndica, Ruth Merino, solicitó una comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat. "Tiene que tomar una decisión y hablar claro. Si no es ella quien dimite, debe cesarla inmediatamente. Si sigue mirando hacia otro lado, estaría cometiendo una grave irresponsabilidad y dejación de funciones como presidente", remarcó. De igual modo, la síndica de Vox, Ana Vega, avanzó que preguntará a Puig en la sesión de control si piensa hacer alguna remodelación en su Consell a la vista de la situación de la vicepresidenta. Los previsibles ataques políticos contra Oltra con base en su posible imputación judicial no serán los únicos. La sesión del jueves se celebra tan solo una semana después de que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en su informe anual de 2021 pusiera el foco en el sistema de gestión de las grandes ayudas sociales, como la renta valenciana de inclusión y la dependencia, que "no está funcionando" porque la ciudadanía denuncia "retrasos de años" en prestaciones que deberían ser inmediatas, por lo que se requieren cambios urgentes. Son, precisamente, competencias del departamento de Oltra, y la oposición reclama explicaciones por ese demoledor balance. Con ello, la síndica del, María José Catalá, preguntará en la sesión de control por las medidas que va a adoptar el presidente para mejorar la atención social a los valencianos. Y por la misma cuestión le interpelará la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, quien quiere saber qué medidas piensa adoptar, cómo jefe del Consell, tras conocer las conclusiones del citado informe. La decisión del TSJCV La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha abogado por esperar a la decisión del TSJCV sobre la petición de investigar a la vicepresidenta y ha dicho no entender por qué se pide imputarla ahora "si cuando el juzgado de instrucción abrió este proceso no consideró que había causa para imputarla desde el principio". "No entiendo que hayan cambiado las circunstancias", ha señalado la también representante de Compromís, al tiempo que ha remarcado que la denuncia que inició el proceso judicial "es de España 2000, de la extrema derecha". El desgaste de Oltra dispara la preocupación en el Botànic y da alas a la derecha La consellera ha defendido la "teoría del uno antes que el dos": "Lo que sabemos es que el juez de instrucción ha elevado al TSJCV esa petición porque entiende que este debe acogerlo e imputar a Mónica Oltra para seguir el proceso, pero a día de hoy no sabemos lo que el TSJCV hará, así que vamos a esperar a que pase ese momento y entonces lo valoraremos", ha expresado. Por último, ha remarcado que la vicepresidenta que "ha dado muchas explicaciones largas con días concretos y acciones concretas y eso nadie se lo puede recriminar". Así será el proceso judicial que decidirá si Oltra es o no imputada El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá seguir varios trámites para decidir si la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, es investigada por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido.

El pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitó formalmente al alto tribunal valenciano que investigue a Oltra y a varios de sus subordinados en la Conselleria de Igualdad y otros profesionales que intervinieron en la elaboración de un expediente interno que el juez considera una "investigación parajudicial" confeccionada para desacreditar a la menor.

En este escrito, el juez considera que "no resulta ya posible progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta "sea oída como investigada" y cree que existen "indicios racionales, serios y fundados" de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

Además, reclama al TSJCV que "atraiga" también la competencia respecto de los hecho ejecutados por personas no aforadas, un total de 13, por apreciar "conexión material inescindible" de Oltra con el resto de procesados.

El escrito razonado que el instructor y titular de Instrucción 15, Vicente Ríos, ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no puede ser recurrido en sí mismo, aunque sí la decisión de elevarlo al alto tribunal.

Sin embargo, dado que Mónica Oltra todavía no es parte en el proceso, la decisión de recurrir esta primera decisión del juez únicamente puede ser adoptada por alguna de las partes personadas.

Una vez llegue este escrito razonado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se acordará una diligencia de ordenación en la que se nombrará a tres magistrados para que se pronuncien sobre la admisión de dicho escrito.

La sala está actualmente integrada por María Pía Calderón, José Francisco Ceres, Antonio Ferrer, Carmen Llombart y el exfiscal anticorrupción Vicente Torres; uno de ellos ejercerá de ponente, y dará traslado a la Fiscalía, para que se pronuncia también sobre la competencia de la Sala y establezca una posición respecto a la apertura o no de una causa.

En caso de que finalmente los tres magistrados designados observen indicios de delito y decidan abrir una causa e investigar a Oltra deberán nombrar a un instructor y decidir si el alto tribunal se queda con toda la causa -como propone Instrucción 15- o únicamente con aquello relativo a la vicepresidenta, en caso de que consideren que se puede separar su responsabilidad de la del resto de investigados.

Fuentes judiciales consultadas por EFE han insistido en que existe jurisprudencia del Supremo bastante restrictiva al respecto.