El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero visitó esta tarde la ciudad para tomar parte en la segunda edición del Foro Educación que organiza la Universidade da Coruña y el Concello. Su ponencia, La educación en un mundo global, se celebra a estas horas en el Paraninfo de la Universidade, donde le acompañan la alcaldesa, Inés Rey, y el rector, Julio Abalde. Antes de impartir su conferencia, el expresidente del Gobierno pasó por el palacio de María Pita para firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento y comentó algunos asuntos relevantes del panorama político actual. Allí fue recibido por la alcaldesa, quien manifestó el “honor” que suponía para ella darle la bienvenida en A Coruña como regidora, pues recordó que, cuando Zapatero se presentó a presidir el Ejecutivo, ella empezaba en política como estudiante. “Mi juventud se forjó en esos dos mandatos”, aseguró.

Zapatero recordó la “transformación” que experimentó el país en materia educativa a lo largo de las décadas pasadas, y animó a “afirmar las verdades” cuando existen progresos. “España se sitúa entre los tres países que más progresos han hecho en los últimos años. En 1977, nuestro gasto público en educación era la mitad de la media europea, y la mitad del actual. Hemos recorrido un camino en 40 años que otros recorren en 70”, aseguró. Con todo, admitió que aun quedan “algunos retos importantes” para estar entre los ocho mejores naciones europeas en ese ámbito”, pero definió como “extraordinarios” dichos avances teniendo en cuenta el punto de partida.

El expresidente mandó, también, un mensaje de reconocimiento a la comunidad educativa por su compromiso con la educación de calidad, especialmente durante los años de pandemia. “El sistema educativo fue el servicio público que mejor ha respondido”, aseguró.

En lo relativo a otras cuestiones, el expresidente no eludió las preguntas de los medios de comunicación sobre su posición con respecto al plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentada por Marruecos. El expresidente se alineó con la posición del Gobierno actual y alegó que la postura “no es nueva” y que está recogida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2007 con “una valoración positiva”. “No es un giro. El Gobierno de España la defendió desde 2008 sin que hubiera mayor revuelo. Ahora se ha confirmado de una manera formal”, señaló.

Zapatero definió como “injusta” la postura que está tomando la oposición en esta coyuntura, que, a ojos del expresidente, está siendo utilizada por los sectores opuestos al Gobierno de España como “un huequito” para hacer oposición. “Cuando tuvimos el gravísimo incidente de Perejil, yo, como líder de la oposición, fui ese día al Parlamento a dar mi apoyo al Gobierno de Aznar, porque era un interés de España. Ahí es cuando se demuestra si de verdad se piensa en el Estado, en España”, recordó. Zapatero apeló a la responsabilidad que debe ostentar el líder de la oposición, cuya figura situó, en importancia, a la altura de la del presidente del Gobierno, pues representa, a sus ojos, “un termómetro” de como está la política de un país en materia de “responsabilidad política, clima y manera de entender las relaciones políticas”.

A este respecto, Zapatero deseó que a Alberto Núñez Feijóo “le vaya bien” en su nueva etapa como líder de la oposición, pero con un matiz enunciado desde la experiencia de quien ocupó dicho espacio durante cuatro años. “Esto es la NBA. No tiene nada que ver, y él ya lo ha comprobado porque en los primeros días ya ha tenido que rectificar alguna cosa. Deseo que Feijóo haga las cosas bien, porque eso sería bueno para España. Todo el mundo merece un tiempo cuando está empezando”, señaló.