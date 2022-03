"Me pregunto qué le gustaría a Vladimir Putin en Europa. Le gustaría algo que usted está haciendo o que, al menos, está intentando hacer. Le gustaría que Europa no estuviera unida, sino dividida", le ha espetado Pedro Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el presidente de Rusia ha apoyado en los últimos años a los partidos de extrema derecha europeos porque desea gobiernos "autoritarios" en Europa. "Putin no se saldrá con la suya", ha sentenciado Sánchez.

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez ha señalado que el principal deseo del presidente ruso es que cunda el "desánimo entre la sociedad europea" y ha reprochado a Abascal que le haga el juego en España con sus continuas alharacas contra el Ejecutivo. "Le gustaría que hubiera manifestaciones como las que usted está auspiciando, no contra la guerra sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión", ha continuado, en referencia a la movilización organizada este sábado por el sindicato Solidaridad, cercano ideológicamente a Vox. "¿Qué sería de Europa si en Italia gobernara [Matteo] Salvini; si en Francia gobernara [Marine] Le Pen; y si en España ustedes tuvieran al menos algún tipo de responsabilidad gubernamental? Sería la muerte de Europa porque ustedes representan lo opuesto a la Europa actual: la intolerancia, la falta de argumento, la ausencia total de diálogo...", ha insistido. A renglón seguido, Sánchez le ha recordado a Abascal que a comienzos de año celebró una reunión en Madrid con todos los líderes de extrema derecha europeos que son cercanos a Putin. Y, para cerrar su respuesta a Abascal, Sánchez ha afirmado con rotundidad que "ni España ni Europa van a permitir" que gobiernen los ultras. "Europa prevalecerá. Salvini, Le Pen, ustedes y Putin no se saldrán con la suya".