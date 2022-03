El PP catalán confía en ganar autonomía con Feijóo para remontar en las urnas

El PP catalán fía su tirón electoral a Alberto Núñez Feijóo. La dimisión en diferido de Pablo Casado y la marcha de Teodoro García Egea ofrece a la dirección catalana un tiempo de paz que, antes de la crisis del partido, parecía imposible. Alejandro Fernández respira tranquilo con Feijóo porque sus rivales internos estaban a la orden de Egea y han sufrido un "duro golpe" con su marcha, quedando prácticamente desamparados. Según varias fuentes, el futuro presidente popular no tiene ningún interés en que estallen más conflictos y es consciente de que, a primarias, gana Fernández por su oratoria.

"Feijóo no viene a agitar el partido, quiere consolidar los poderes autonómicos. Él es consciente de que cada Comunidad tiene sus características propias y nos ofrecerá plena autonomía", sostiene una fuente del PPC que ejemplifica este ‘laissez faire’ con la sintonía que hubo entre Feijóo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para apartar a Casado, pese a que su estilo político y su programa sean "totalmente distintos". "Venimos de un momento en que no había autonomía y Feijóo conoce perfectamente el partido y la importancia de que Catalunya no esté atada en corto por Génova, aquello de que se puedan tomar decisiones sin imponerlas", subraya otra voz.

Todos los dirigentes consultados por este diario coinciden en que Feijóo aporta "solvencia" y en que puede blandir capacidad de gobierno y de gestión por su larga trayectoria al frente de la Xunta de Galicia. "A Casado la gente no lo visualizaba como presidente, pero a Feijóo sí", apunta uno. "Su futuro dependerá de la situación política que haya: con conflictividad, Vox sube; pero a gestión socioeconómica, gana", remacha otra voz, esperanzada en que su perfil ayude a levantar el partido electoralmente en Cataluña.

"Detectamos un incremento de movilización, un crecimiento de la ilusión y un consenso importante en torno a su figura", asegura otra fuente, mucho más cautelosa a la hora de valorar los pasos que dará Feijóo, pero confiada en su tirón como jefe entre las bases, teniendo en cuenta que ha registrado 55.000 avales y Casado tan sólo alcanzó 5.000, aunque cabe recordar que él competía con otros seis precandidatos.

Empezar de cero

Precisamente esta voluntad de respetar la autonomía respecto a Génova es la que reivindicó Feijóo cuando, tras las elecciones catalanas del 14-F, parte de la dirección nacional, siguiendo la estela de Egea, responsabilizó únicamente a Fernández de la caída a tan sólo tres escaños. Esa exhibición de apoyo hizo mella en el líder catalán, que este lunes actuará junto a Feijóo en su paso por Catalunya en el marco de su 'tour' como candidato a la presidencia del partido, en un acto que se celebrará a las 18 horas en el hotel Grand Marina de Barcelona.

"Fernández tiene la oportunidad de empezar de cero porque, independientemente de que tengan bueno o mala relación, seguro que es mejor que la que había con Egea", añade un dirigente. Sobre los rumores que apuntan que Dolors Montserrat podría intentar librar batalla por la dirección del PPC, varias fuentes indican que, por ahora, prefiere permanecer en Bruselas, donde ejerce como eurodiputada.