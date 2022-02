Con -17 grados de sensación térmica, hasta cero grados de temperatura del agua, rachas de casi 40 nudos de viento. El caladero de NAFO no dio tregua en ningún momento; no hay posibilidades de encontrar vida en la zona del naufragio. Por este motivo, Canadá decidió este miércoles dar por terminada la búsqueda de los 12 desaparecidos del 'Villa de Pitanxo', hundido la noche del martes con 24 personas a bordo. Solo tres han sobrevivido. No obstante, la esperanza de localizar algún cuerpo no se ha disipado y, por eso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado que se prolonguen los trabajos de búsqueda.

El mandatario ha aludido a razones humanitarias, y se ha dirigido al Ministerio de Exteriores para que medie con el Gobierno de Canadá. Feijóo pide, al menos, 24 horas más. El problema está, de nuevo, en las complejísimas condiciones meteorológicas. El operativo se canceló ayer por la tarde, hora española, aunque varios pesqueros decidieron continuar peinando la zona hasta apurar las últimas horas de luz natural. Según indicó el Joint Rescue Coordination Center (JRCC) de Halifax, que coordinaba el rescate, la decisión se tomó “en base a los resultados de la búsqueda exhaustiva realizada por un número significativo de aeronaves y embarcaciones” en una zona “que cubre más de 900 millas náuticas cuadradas”.