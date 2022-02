El nuevo escenario del Covid: vivir sin restricciones y vigilantes con los vulnerables

Huele cada vez más a normalidad. El progresivo levantamiento de restricciones (este jueves deja de ser obligatoria la mascarilla en exteriores) y el notable aumento de las temperaturas favorecen un aumento de la interacción social. A ello se suma el elevado porcentaje de inmunidad (entre contagiados y vacunados) y que la variante ómicron provoca una enfermedad esencialmente leve. "Estamos en un escenario diferente, que no quiere decir que sea definitivo", señala Clara Prats, investigadora del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

¿Qué implica este escenario diferente? "Abrir más [levantar medidas] y proteger a los más vulnerables. Pasar de controlar la transmisión a nivel global a controlarla en los entornos más vulnerables", precisa Prats. Estos entornos serían, por ejemplo, los hospitales o las residencias de ancianos. "Los esfuerzos para diagnosticar covid también estarán centrados en estos entornos", añade. La entrada en este nuevo escenario, dice, es progresiva, pues desde septiembre se han ido tomando pasos hacia ella, como por ejemplo la mayor laxitud de restricciones en las escuelas.

Atención primaria menos tensionada

Además, la actual situación epidemiológica, con el virus a la baja, también ayuda. Los centros de atención primaria han dejado atrás la saturación de semanas atrás y llevan a cabo su actividad ordinario. Los CAP, que llegaron a atender unas 100.000 visitas diarias por covid-19, ahora reciben unas 26.000, todavía muy lejos de las 4.000 o 5.000 diarias que había en octubre. "Estamos mejor [que hace semanas], pero no en una situación ideal como para decir que estamos bien", dice Jordi Mestres, vocal de comunicación de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

El 'conseller' catalán de Salut, Josep Maria Argimon, ya anunció hace semanas que, a partir de abril, Cataluña dejaría de hacer cuarentenas y de contar los contagios. Es lo que se conoce como 'gripalización' del coronavirus o, lo que es lo mismo, que el virus entre en una llamada fase endémica, en la que la sociedad conviviría con él igual que hace con la gripe.

Aun así, muchos médicos creen que es pronto para hablar de una nueva fase epidemiológica. "Debemos ver qué pasa las próximas semanas, pero es cierto que la tendencia de casos diarios ha ido bajando", dice Mestres. Según él, la incidencia debe bajar aún mucho más para hablar de endemia.

Lo dice también el Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar (Barcelona), Juan Pablo Horcajada. "La situación epidemiológica está mejorando muy rápido a nivel comunitario; en hospitales, va más lento. Pero los indicadores están muy altos como para pensar que hay que cambiar de fase ya", opina. La incidencia acumulada a 14 días es de 3.493,40 casos por 100.000 habitantes. "La situación ideal sería la de 'no epidemia': 50 casos por 100.000 habitantes".

El buen tiempo, "crucial"

Horcajada cree, no obstante, que "el buen tiempo es crucial", pues "está ayudando mucho a que esta ola disminuya tan rápido". A ello se suma el alto porcentaje vacunal: casi el 86% de los catalanes tiene la pauta completa.

"Hace tiempo que sabemos que esta primavera deberemos reorganizar bastantes cosas desde el punto de vista de la salud pública y de la atención clínica", dice Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). Hernández se resiste a hablar de entrada en una nueva fase, pero sí piensa que hay que pensar ya un nuevo escenario de cara a la primavera. Sespas defiende seguir llevando mascarillas en interiores, respetar la distancia personal y ventilar los espacios cerrados, pues el coronavirus se transmite esencialmente por el aire y no por las superficies, como inicialmente se decía.

"Lo que debemos pensar es cómo organizaremos la atención a las infecciones respiratorias. Qué niveles de prevención habrá en los hospitales y cómo manejaremos a las personas vulnerables", añade Hernández. Según él, la atención clínica deberá centrarse en las personas más vulnerables y en las no vacunadas. "Tendremos qué decidir cómo se manejan estos colectivos en los servicios sanitarios y qué nivel de precaución hay que tener".

Este epidemiólogo da por hecho que la sociedad entrará en breve en una nueva fase de la pandemia ("me da igual si se le llama endemia o no", precisa). "Se trata de una enfermedad que se queda aquí con nosotros y hay que ver cómo encuadrarla en la atención sanitaria", opina. Aun así, no descarta que todo vuelva a "desmadrarse", ya que el virus se transmite "con mucha facilidad".

En este sentido, desde la atención primaria, Mestres es de los que defienden que, una vez se entre en esta fase endemia, los CAP funcionen como "centros centinela" del virus. "La primaria está en una situación privilegiada: todas las olas comenzaban aquí y después iban a los hospitales. Podemos ser un buen lugar donde detectar el virus, en coordinación con la salud pública", dice. Así, unos pocos CAP en diferentes zonas de Cataluña funcionarían como centros centinela del virus y de sus posibles variantes.