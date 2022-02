La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha defendido la polémica actuación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, -criticada per ERC, la CUP y buena parte de la oposición por su gestión del 'caso Juvillà- si bien ha hecho autocrítica respecto a la falta de unidad del independentismo.

Artadi ha defendido la propuesta de Borràs para evitar que la Junta Electoral Central despojara de su escaño a Juvillà -condenado a inhabilitación por el TSJC- si bien no ha dado detalles de en qué consistía tal propuesta. La portavoz de Junts ha insistido en diferenciar este caso del que se produjo con el escaño del 'president' Quim Torra cuando el Parlament lo presidía el republicano Roger Torrent.

La propuesta

En este sentido, la dirigente de Junts ha insistido -pese a que ERC lo ha negado- en la existencia de una propuesta para afrontar el caso en la que Borràs era la máxima responsable de la decisión y por tanto la que asumía "la máxima amenaza y riesgo". Artadi no ha revelado el contenido de este plan.

La portavoz de Junts ha admitido que la unidad no existe no ya para trazar una vía común hacia la independencia sino tan solo para afrontar lo que ha calificado como "los ataques represivos por parte del Estado". "No es nada extraordinario que no nos pongamos de acuerdo", ha asumido.