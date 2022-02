El juez Manuel García-Castellón decidió hace una semana no prorrogar la instrucción del caso 'Dina', que investiga el supuesto uso por la trama del comisario José Manuel Villarejo de los datos de tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham. El fin de la instrucción viene obligado tras conocerse el contenido informe que el juez de la Audiencia Nacional encargó hace casi un año a la Policía Científica y que ha concluido que no es posible acceder al contenido de la tarjeta, pero aún quedan cumplimentar algunas diligencias.

Entre ellas, escuchar la declaración de varios testigos, entre los que se encuentra la propia Dina; de Ricardo Sá Ferreira --su pareja cuando le fue robado el móvil-- y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, tal y como le ordenó la Sala de lo Penal de este órgano el pasado mes de octubre. Fuentes jurídicas han señalado a 'El Periódico de España', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, que estas citaciones tendrán lugar a principios de marzo, y que a estas tres personas se unirá un policía de base. Las mismas fuentes recelan que las nuevas manifestaciones de estos testigos permitan seguir tirando del hilo, aunque es una posibilidad que nunca puede descartarse. La fecha para escuchar a los testigos estaba pendiente de fijarse desde hace meses, pues antes el juez quería conocer el contenido el informe policial sobre el posible acceso a la tarjeta. Aunque éste ha tenido un resultado negativo, deben realizarse igualmente. Por su parte, se descarta que la instrucción pueda ir más allá y menos aún en el sentido en el que lo solicitó este mismo miércoles tanto Dina como el propio exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Reclaman a García-Castellón que siga indagando para saber si en este caso el robo del móvil de la que fuera asesora de Podemos fue un encargo de Villarejo de una trama 'parapolicial' similar al que pudo ser el que originó el denominado 'caso Kitchen' por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Lo que parecen ser los últimos pasos antes de dar por finalizada la instrucción de este asunto se producen después de que la Unidad Central de Criminalística certificara en su informe que la mini SD del móvil de la exasesora presentaba daños irreparables, por lo que fue imposible conocer su contenido y, por tanto, quién fue la última persona que tuvo acceso a la misma y cómo acabó inservible. En esta pieza se mantienen imputados a Villarejo y a dos periodistas, y en un momento de la instrucción el juez García-Castellón llegó a proponer al Tribunal Supremo (TS) que investigara a Iglesias, alegando que "la única explicación posible" es que la tarjeta telefónica resultara dañada mientras estaba en su poder, a donde llegó tras ir de mano en mano. Le llegó a atribuir presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y simulación del delito, pero el alto tribunal lo rechazó y le encomendó seguir indagando contra el comisario jubilado. El origen de esta pieza de la macrocausa 'Tándem' se encuentra en unos archivos encontrados durante el registro a la casa de Villarejo efectuado en 2017 que contenían información personal de la que fuera asesora de Iglesias, así como datos sensibles del partido 'morado'. Según Dina, el teléfono le fue robado en noviembre de 2015 en un IKEA, del abrigo de su expareja. Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio del comisario un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.