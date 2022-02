Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha defendido su papel de partido bisagra en la política española, algo que su antecesor en el cargo, Albert Rivera, abandonó cuando se lanzó a luchar por el espacio electoral de derechas al PP. La política liberal ha subrayado que su formación, "en los momentos importantes para España", aporta "sensatez" y "sentido de Estado". Ciudadanos, con sus nueve diputados, votará 'sí' a la reforma laboral.

Arrimadas ha celebrado especialmente que en el grupo de partidos que van a ayudar al Ejecutivo de coalición a convalidar el decreto-ley no estén ni ERC ni EH Bildu, que se decantan por el 'no'. Gracias al respaldo de Ciudadanos a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, esos dos partidos, ha destacado, "han perdido poder de negociación" y no han podido "meter las zarpas" en los cambios de la legislación. "Hoy es un día importante para España porque, por primera vez, los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso, hoy pierden", ha declarado.

🇪🇸 Hoy gana España y pierden Bildu, ERC y el sectarismo.



Nuestro país tiene un problema laboral estructural, pero PP y PSOE se enfrascan en votar en contra de todo lo que propone el contrario.



🏛 @InesArrimadas "Ahórrennos el teatro. Por eso Cs es tan necesario" #ReformaLaboral pic.twitter.com/SEW3gLCpOl — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 3 de febrero de 2022

La presidenta de los naranjas también ha cargado contra el PP y el PSOE, por no apoyarse en los asuntos importantes de Estado. "No se apoyan en los Presupuestos, no se van a apoyar en las investiduras ni van a negociar las leyes educativas. Solo se van a poner de acuerdo en repartirse RTVE, los jueces y el Tribunal de Cuentas", les ha afeado.