El juez del 'caso 3%' investiga por fraude al Servicio Meteorológico de Cataluña

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso 3%' de presunta corrupción y financiación ilegal de la extinta CDC está investigando un presunto fraude en el Servicoo Meteorológico de Cataluña (Meteocat) cuando este organismo estaba dirigido por Oriol Puig Godes, hermano de Felip Puig, histórico dirigente convergente y ‘exconseller’ en los gobiernos de Artur Mas, según la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que esté periódico. La Policía atribuye al que fuera director de la citada entidad haber adjudicado de forma irregular y haber abonado 70.800 euros por los trabajos de creación de una aplicación informática que “no corresponden a una prestación real y efectiva de los servicios”.

En el centro de este entramado se encuentra la productora audiovisual Triacom que es el eje central de la investigación de una pieza separada del ‘caso 3%’ sobre la presunta canalización de fondos hacia la extinta CDC y hacia personas vinculadas hacia este partido. Las resoluciones incluidas en este proceso detallan que se está investigando “una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación de Convergència. Pero en este caso, en vez de hacerse a través de donaciones a sus fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona (‘caso 3%’), el juez estima que se recurrió a Triacom y a su representante Oriol Carbó, que fue gerente de TV3.

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha varias vías de investigación en torno a Triacom y que abarcan desde a los pagos de TV3 por determinados programas, como 'El Gran Dictat' y 'Fisch &Chips', (31,3 millones entre el 2008 y el 2016) hasta facturas de sociedades de David Madí, empresario y exdirigente de CDC. A raíz de un extenso informe de los agentes, el juez requirió información y contratos a 21 entidades, entre ellas al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El presunto fraude

En ese extenso informe es donde los investigadores desvelan el presunto fraude en que el que presuntamente participó Oriol Puig, que todavía no ha sido llamado a declarar por la Audiencia Nacional. El documento señala que en octubre del 2011, cuando era director del Meteocat, inició y aprobó un expediente para la creación de un servicio de desarrollo de un aplicativo para dispositivos móviles. Se tramitó a través de un procedimiento negociado sin publicidad. A la oferta se presentaron tres entidades, entre ellas Triacom. Solo una tenía la capacidad para efectuar el trabajo, según los Mossos y la Guardia Civil. Las pesquisas han sacado a relucir que las otras dos firmas candidatas tenían relación comercial con Triacom. Es decir, actuaron de “comparsa”, concretan los agentes.

Oriol Puig, según los investigadores, ejerciendo funciones de órgano de contratación, adjudicó el 18 de noviembre del 2011, de “forma irregular”, el trabajo a Triacom a pesar de que “no cumplía los requisitos legales para ejecutar este tipo de trabajo”. Al cabo de poco más de un mes, el 29 y el 30 de diciembre, esta empresa ya emitió las facturas para cobrar los 70.800 euros acordados. Una rapidez que no deja de sorprender.

Datos bajo sospecha

“Dado que no hay constancia de que los servicios a los que se hacen referencia las facturas se hubieran realizado, el concepto de las mismas no puede ser cierto, por lo cual los datos contenidos en ellas son presuntamente falsos”, subraya el informe policial. En su opinión, Oriol Puig “acordó” con Oriol Carbó “la adjudicación irregular de una licitación” a Triacom que, insisten, no tenía capacidad para ejecutar los trabajos y presentó una “oferta económica y técnica con errores y contradicciones”.

No es la primera vez que Oriol Puig se enfrenta a un proceso por adjudicaciones otorgadas cuando dirigía el Meteocat. La Fiscalía de Barcelona abrió en 2016 unas diligencias para investigar si cometió prevaricación y fraude al haber adjudicado contratos a cuatro empresas afines, una de ellas vinculada a Pere Pujol Ferrusola, hijo del 'expresident' Jordi Pujol. La denuncia contra el alto cargo fue presentada por la CUP. Las diligencias, al final, se archivaron.