EH Bildu y Más País apoyarán los Presupuestos Generales del Estado. A media mañana, el coordinador general de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha anunciado que sus cinco diputados respaldarán las cuentas públicas en la votación que tendrá lugar el próximo jueves tras alcanzar varios acuerdos con el Gobierno de coalición. Pocos minutos después, el líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha confirmado que votarán 'sí' al proyecto de Presupuestos, con lo que el Ejecutivo suman dos apoyos más. En concreto, el respaldo EH Bildu y Más País acerca al Gobierno a la mayoría simple -cuentan también con el voto confirmado de Compromís- alcanzando los 163 apoyos (se requieren 176). Así, la posición que adopte ERC -con 13 diputados- en los próximos días sigue siendo esencial para que los Presupuestos salgan adelante.

En concreto, el respaldo EH Bildu y Más País -Compromís ya confirmó su voto favorable la pasada semana- acerca al Gobierno a la mayoría simple (más síes que noes) alcanzando los 163 apoyos. Así, la posición que adopte ERC -con 13 diputados- y el PNV -con 6 escaños- en los próximos días sigue siendo esencial para que los Presupuestos salgan adelante. El Gobierno necesitaría que al menos una de las dos formaciones vote a favor y que la otra se abstenga.

Otegi ha explicado que "se han producido los avances suficientes" en las negociaciones con el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos como para votar "favorablemente" a los Presupuestos. Un apoyo que se produce por segundo año consecutivo. El coordinador de EH Bildu ha querido además mandar un agradecimiento "especial" a ERC por haber trabajado conjuntamente para "mejorar" las cuentas y ha asegurado que Podemos ha sido esencial en algunos aspectos de la negociación.

Aizpurua ha explicado que el entendimiento con el Gobierno se sustenta en torno a "tres compromisos políticos" aceptados por el Ejecutivo: convertir el escudo social en permanente pasando a ser derechos adquiridos por ley; desbloquear la tramitación de una ley para crear el fondo de reparación a las víctimas del amianto que, según recogerán los Presupuestos, estará dotado de 25 millones de euros; y, por último, asegurar la emisión de ETB3 -el canal infantil íntegramente en euskera de la televisión vasca- en todo el territorio navarro antes de la finalización de 2022. Además, han acordado incluir en los Presupuestos varias enmiendas relacionadas con financiación en infraestructuras por un total de casi 10 millones de euros.

Tras la polémica

El acuerdo de EH Bildu con el Gobierno lleva poco más de un mes después de que Otegi, en un acto con militantes, afirmara que apoyarían los Presupuestos Generales del Estado si eso permitiera que los 200 presos de ETA salgan de los centros penitenciarios. El revuelo de aquellas palabras llevó a Pablo Casado a preguntar a Pedro Sánchez si estaba negociando la libertad de los presos con los abertzales. "¡No, un no rotundo!", le respondió el presidente del Gobierno entonces. El acuerdo que han firmado no contiene ninguna referencia de este tipo. Aun así, Casado no ha tardado en criticar este entendimiento.

"Pactar con Bildu es perder el alma democrática de un partido político", ha declarado el líder del PP pocos minutos antes de que Otegi diera a conocer su respaldo a las Cuentas. "No se puede pactar con Bildu, ni para la investidura, ni para los Presupuestos ni para la comunidad foral Navarra ni para un futuro Gobierno vasco. ¿Qué le está pasando al partido socialista de Sánchez para que considere que Bildu es un partido más? No se puede pactar con terroristas ni presupuestos ni enmiendas ni nada", ha continuado. Casado ha hecho estas declaraciones en Vitoria tras visitar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, informa Pilar Santos.