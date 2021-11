ERC anda con un ojo en los presupuestos de la Generalitat y, el otro, en los del Estado. En esta semana, copada por la negociación del Govern con la CUP, ERC ha querido, este viernes, dar a conocer las enmiendas conjuntas presentadas con EH Bildu. Todo, tras alinearse con el PNV para lograr el pacto sobre los interinos. El mensaje de fondo de los republicanos, cabe pensar que en cuanto a las cuestiones más autóctonas catalanas, es de toque de atención: “Le toca al Gobierno de PSOE y a UP moverse para hallar los apoyos que precisa para aprobar las cuentas”, dijo la portavoz, Marta Vilalta.

“Nuestra voluntad es la de negociar y pactar y no quedarnos en la zona de confort del ‘no’ a todo. Pero al mismo tiempo, nuestro apoyo no es gratis, hay que ganárselo. Y el Gobierno no está mostrando demasiado ahínco”. Por ejemplo, sobre la protección del ley en la nueva ley del audiovisual, Vilalta aseveró que "había contactos" sin ir más allá. Otras fuentes republicanas señalaron a este diario que, desde el día que cerró el registró para las enmiendas a la totalidad, "casi no se ha movido nada". De ahí el enfado republicano.

Otra cuestión que se está negociando, según la portavoz, es la de la inclusión de una cláusula indemnizatoria para el caso que la ejecución de las inversiones prevista en los PGE quede por debajo de la media alcanzada en el conjunto de España.

Perfil progresista

Los republicanos quisieron enfatizaron su perfil más progresista y, para ello, orquestaron una comparecencia conjunta temporalmente, pero no en el espacio, con EH Bildu. Así, ambas fuerzas comparecieron a la misma hora, unos en San Sebastián y, los republicanos, en su sede de Barcelona. Una forma, además, de poner tierra ideológica de por medio con Junts que, con sus inanes cuatro escaños, sigue persiguiendo a ERC para establecer un frente común en Madrid que les saque de la invisibilidad.

Entre las enmiendas presentadas por bildutarras y republicanos destacan, en palabras de la portavoz de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, las de la memoria histórica, el traspaso a la Generalitat de la comisaría de la Via Laietana, y al Gobierno Foral de Navarra del fuerte de San Cristóbal, en Berrioplano y cercano a Pamplona, que fue utilizado como cárcel durante y después de la guerra civil.

Pobreza menstrual

Asimismo, otra batería de demandas en relación a la pobreza menstrual, como la rebaja del IVA imponible al tipo mínimo, el 4%, como en Alemania conforman otra de las enmiendas. En ella también se requiere la presencia de productos de higiene femenina en todos los centros públicos. Es decir, escuelas, universidades y edificios administrativos.

El tercer frente es la petición del mismo régimen de jubilación anticipada para los agentes de los Mossos d'Esquadra y agentes rurales que disfrutan los del Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza. Finalmente, en materia de trasnparencia, ERC y EH Bildu piden una actualización del listado de paraísos fiscales.