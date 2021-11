Si el modelo de pensiones que propone la UE tuviera que votarse mañana en el Congreso, sería rechazado. No lo avala el PP y no lo respalda ninguno de los aliados del PSOE en el Congreso, empezando por su socio en la coalición. Hace un año, el exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, protagonizaron una agria polémica por la posibilidad de alargar el tiempo de cómputo de la pensión, superior a los 15 años actuales. En la formación "morada", ahora que no está Iglesias, la posición no ha cambiado aunque sea más taimada y no salte de medio en medio como si fuera un intercambio de golpes.

ERC rechaza los planteamientos que está conociendo a través de la prensa. Los rechazan por las formas y por el fondo, explican fuentes de su grupo parlamentario. Debería debatirse en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, o si acaso en la de Trabajo, en donde un proyecto de ley sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones espera la ponencia que modifique su contenido, arguyen. Pero, por encima de esta reclamación, Esquerra denuncia los recortes a los pensionistas del futuro que suponen las medidas que se han ido conociendo estos días.

El PNV tampoco ha recibido con agrado los "globos sonda" de Escrivá, a quien piden que cese en ese empeño por avanzar en el espacio mediático cuestiones que han de discutirse en el espacio parlamentario, indican fuentes de este partido en el Congreso. La Comisión del Pacto de Toledo irrumpe de nuevo como el territorio en el que debatir propuestas fundamentales. Las propuestas, de hecho, en las que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos puede comprometer su capital político, al mismo nivel que la derogación de la reforma laboral.

En EH Bildu el malestar es palmario. Se lo expresaron a Escrivá en la última sesión de control, este miércoles. "Estas noticias llegan de cualquier modo (...) Estamos hablando de medidas que vienen a sustituir el coeficiente de sostenibilidad por otro de solidaridad que en la ley, en la propuesta era un cheque en blanco que pretende el Gobierno que le demos. No vamos por ese sentido", dijo el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, que recalcó que no debe haber "recortes" en el poder adquisitivo de los pensionistas. Subir un 2,8% las pensiones en vez del reconocer el IPC real, un 5,8%, es justo eso, un recorte, en opinión del parlamentario vasco.

Y en Más País consideran, apuntan fuentes de las siglas de Íñigo Errejón, que aumentar el periodo de cálculo de la pensión es priorizar los primeros años laborales, los más precarios, y eso derivaría en empobrecimiento de los futuros pensionistas. Recuerdan dichas fuentes que el líder de la formación, en el debate sobre la última Cumbre europea en el Congreso, preguntó a Pedro Sánchez si había alguna clase de contrapartida exigida por la UE por el reparto de los fondos. "Se enfadó mucho el presidente, pero luego trascendió lo que pide Europa", rematan.

Y trascendió que en un documento llamado Operational Agreement, firmado por el Gobierno y la Comisión Europea hace una semana, figuran los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española. Uno de ellos es alargar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. La UE hasta pone calendario: anteproyecto de ley aprobado antes del 30 de junio de 2022 y la norma en vigor antes de final de ese año.

Aunque la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, haya defendido que una propuesta así "no necesariamente conlleva una bajada" de la prestación, los sindicatos han advertido de que en el marco del diálogo social no van a permitirla, ya que conlleva recortes.

El PP tampoco pondrá facilidades. La portavoz del grupo, Cuca Gamarra, ha solicitado la comparecencia urgente de Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo.

La posibilidad de que aumente el periodo de cálculo de la pensión sucede a otra: la de que suban las cotizaciones un 0,5 o un 0,6% a partir de 2023. Es parte del mecanismo de equidad intergeneracional con el que el Gobierno busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a medio y largo plazo. Es algo apremiante para la UE.

Y apremiante para los grupos parlamentarios que aguardan la constitución de la ponencia de la Comisión de Trabajo que, a su vez, analice y eventualmente modifique el proyecto de ley enfocado justo a asentar dicho mecanismo. Será el que reemplace el factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado.