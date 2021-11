Los 9 puntos que PSOE y Podemos quieren cambiar de la 'ley mordaza'

Aclarar cuál debe ser la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante una manifestación, el blindaje del derecho de reunión y manifestación, la captación de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad o temas de las llamadas 'devoluciones en caliente' son algunos de los puntos clave. A continuación, te mostramos los 9 temas que PSOE y Podemos quieren cambiar de la 'ley mordaza':

1) Blindar el derecho de reunión y manifestación

La actual norma exige que cualquier convocatoria de manifestación o de reunión deba ser informada previamente a la Delegación del Gobierno para ser aprobada. La intención de los dos partidos del Gobierno es que el incumplimiento de esta obligación, aunque se considere una infracción leve, no sea motivo "para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación" siempre que se realicen de manera pacífica.

A quienes sí quieren que se sancione es a los promotores que comuniquen la realización de una manifestación "con un objeto o finalidad diferente al realmente pretendido". Un ejemplo claro sería la movilización nazi que tuvo lugar en el madrileño barrio de Chueca al grito de "fuera sidiosos de nuestros barrios". Los organizadores, el grupo Madrid Seguro, informaron que sería una manifestación contra la Agenda 2030.

2) Movilizaciones imprevista

La respuesta espontánea de la sociedad ante eventos de actualidad quedaría también protegida según las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos. En la redacción que pretenden aprobar se apunta que "la falta de comunicación previa" no se considerará una infracción "cuando el ejercicio pacífico" de manifestación "precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público". Estarían así amparadas las movilizaciones que se produjeron al conocerse la sentencia de 'la manada' o tras el crimen homófobo de Samuel en Galicia.

3) Protocolos del uso de la fuerza policial

PSOE y Unidas Podemos también pretenden aclarar cuál debe ser la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante una manifestación. En una de las enmiendas estipulan que la intervención policial para mantener la seguridad ciudadana "se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos" y que se deberá avisar a las personas "de manera verbal claramente audible, con indicación expresa del plazo previo a la adopción" de medidas. Además, recalca que las autoridades competentes deberán desarrollar "protocolos específicos" sobre el uso de la fuerza y del material antidisturbios "en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos" y evitar aquellos que "causen lesiones irreparables".

4) Fotografías de policías

Una de las mayores polémicas que generó la 'ley mordaza' fue la imposición de fracciones a aquellos que captaran y difundieran imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La nueva redacción que proponen es que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión". Siempre y cuando no genere un "peligro cierto" para la seguridad del agente, de su familia o ponga en riesgo una operación. "La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle posible", recalcan.

5) Sanciones más bajas

PSOE y Unidas Podemos también han acordado que la cuantía de las multas que vienen reflejadas en la ley del PP -algunas sanciones alcanzan los 600.000 euros- sea proporcionales a la "capacidad económica del infractor" y a la "minoría de edad del infractor". Así, la ponderación de la capacidad económica del responsable incluiría una reducción de la multa: del 50% para los que cobren un salario de hasta 1,5 veces el salario mínimo; y del 25% si se cobra entre 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo. Por otro lado, quieren que se pueda suspender la sanción en favor de trabajos a la comunidad, "en especial en aquellos supuestos en los que el infractor sea menor de edad".

6) Un máximo para identificación en comisaría

En otra de las enmiendas establecen un máximo de dos horas en comisaría para identificar a aquellas personas que no hayan podido ser identificadas mediante otras formas o que se hayan negado a colaborar. "Excepcionalmente y por razones verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas", detallan. Por otro lado, tras ser identificada, la persona tendría derecho a que se le devuelva al mismo lugar donde no puede realizarse la identificación "cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentra en localidad distinta".

7) Registros corporales

Socialistas y morados pretenden acotar los registros corporales externos y superficiales a cuando haya "indicios fundamentados racional y objetivamente" para suponer que puede conducir a hallazgos relevantes para el ejercicio de indagación y prevención. Además, el texto hace hincapié en que "No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes" procurando hacer el registro "en lugar reservado y fuera de la vista de terceros". Por últimos, estipula de manera clara que los "registros corporales serán realizados por agentes del mismo sexo salvo causas excepcionales debidamente justificadas".

8) Desaparición de las devoluciones en caliente

En la ley actualmente vigente se establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Los dos partidos del Gobierno no quieren que la nueva norma haga referencia a estas devoluciones en caliente, dejando su regulación para una futura ley de extranjería.

9) DNI en catalán

La propuesta de PSOE y Unidas Podemos también pasa por un rediseño del DNI. Ambos partidos han acordado que se "incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios".