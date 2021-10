Junts per Catalunya (JxCat) ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Estado ante lo que califican de "inmovilismo" del Gobierno en relación a las demandas independentistas. Al mismo tiempo, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras ha presionado a ERC reclamando que los republicanos se sumen también al portazo a las cuentas para dejar de ser "ingenuos".

"Apostamos por no volver a ser ingenuos, por ser exigentes, usar toda la fuerza que tenemos. instamos a ERC a presentar su enmienda a la totalidad", ha apuntado la diputada. Es más, Nogueras ha apuntado indirectamente a Esquerra al asegurar que "apurar las últimas horas por un titular sobre la ley audiovisual no es negociar, cerrándolo tan solo con un titular. Es una condición necesaria pero no suficiente. De momento no hemos visto voluntad real de negociar, todo son titulares", ha aseverado. Nogueras ha constatado que Esquerra no ha concretado una reunión conjunta con Junts para aunar esfuerzos para actuar de forma conjunta en el Congreso pese a que JxCat lo ha intentado en tres ocasiones.

Según Junts, ha habido muchas reuniones con el Gobierno pero el ejecutivo ha actuado, según la parlamentaria, con "inmovilismo" y una actitud "muy poco seria y rigurosa" respecto a reclamaciones independentistas como la gestión compartida con el Estado de los fondos europeos, así como el mantenimiento de los fondos estatales covid, así como "alfombra roja" para el catalán (en relación a la presencia del catalán en la futura ley audiovisual estatal). Así como el traspaso de Cercanías y garantías del cumplimiento de las inversiones consignadas en las cuentas.

Minimizar las consecuencias

"Somos un bloque", ha aseverado Nogueras sobre la actuación del conjunto del partido en la negociación. "JxCat es quien está plantando batalla al Estado y ganando las batallas en el exilio", ha añadido en rueda de prensa. Con todo, la portavoz independentista ha minimizado las consecuencias de una nueva posición diferenciada entre ERC y Junts en el Congreso respecto a los presupuestos del Estado. si finalmente Esquerra no presenta enmienda a la totalidad.