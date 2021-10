El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este viernes de que ERC está más cerca de votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que de aprobarlos: "No estamos yendo bien".

En una entrevista de Ser Cataluña, ha afirmado que los niveles de ejecución de las inversiones en Cataluña que incluía el acuerdo de los republicanos con el Gobierno en los Presupuestos de 2021 "no son aceptables", por lo que ha insistido en la necesidad de incorporar garantías de cumplimiento en las nuevas cuentas.

Aragonès ha afirmado que no depende de él y que debe ser el Gobierno el que plantee estos mecanismos de cumplimiento, pero ha insistido en que no pueden pretender que hagan "una adhesión a un proyecto de Presupuestos que después no se cumple".

También ha defendido que para que ERC se pueda plantear la aprobación de los PGE es "indispensable" que el Gobierno incorpore la protección del catalán en la ley audiovisual.

Preguntado por cuándo se volverá a reunir la mesa de diálogo, Aragonès ha recordado que pactaron hacer públicas las reuniones cuando haya algún tipo de acuerdo y que mientras tanto "se está trabajando", ya que defiende que un conflicto de este tipo no se puede resolver en dos meses pero admite que le gustaría que avanzara más rápido.

Presupuestos catalanes

Sobre los Presupuestos de la Generalitat, ha dicho que van "por el buen camino" y ha insistido en que son necesarios porque incorporan un aumento de recursos derivado de la recuperación económica y de los fondos europeos.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su socio prioritario para sacar adelante las cuentas es la CUP y que los Presupuestos son necesarios para aplicar el acuerdo a que llegaron con los 'cupaires' en la investidura.

"Estamos trabajando con ellos y acercando posiciones", ha afirmado, pese a que la CUP ha alertado en las últimas semanas de que está lejos de aprobar las cuentas.

Además, aunque el PSC se haya ofrecido a negociar los Presupuestos, ha rechazado esta posibilidad porque ve demasiadas diferencias entre el programa que quiere aplicar él con los postulados de los socialistas, mientras que considera que con la CUP coinciden "en muchas cosas".