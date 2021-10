Diferentes víctimas de ETA consideran insuficiente la declaración del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que muestra su pesar por el sufrimiento ocasionado por ETA, "que nunca debió haberse producido", y reclaman "más hechos", como que exija el fin de los homenajes a etarras y que los presos colaboren con la Justicia.

AVT pide que exija a etarras que colaboren con la Justicia

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su consejero Miguel Folguera lamenta que Otegi no haya aprovechado esta ocasión para asumir y condenar el papel de la izquierda abertzale como "altavoz político" de ETA.

"Si su pesar y dolor por el sufrimiento causado es real, lo que deben hacer es pedir a los presos que colaboren con la Justicia", ha subrayado Folguera sobre la declaración de EH Bildu y Sortu hecha pública este lunes con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA, en la que han lanzado un mensaje específicamente dirigido a las víctimas.

"Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete", sostiene la declaración.

Covite admite el salto cualitativo

Unas palabras que para la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, suponen un "salto cualitativo" en la admisión por parte de Otegi de que el dolor padecido por las víctimas de ETA "nunca debió haberse producido".

"Evidentemente, en las palabras de Otegi hay una novedad evidente" ha admitido Ordóñez, quien ha constatado, en declaraciones a EFE, la existencia de "un salto cualitativo" porque "está reconociendo el daño personal causado por ETA a las víctimas y que ETA nunca debió de haber existido". "Eso está bien y lo valoramos positivamente", ha dicho.

Ahora bien, Ordóñez se suma a la petición de que el líder de EH Bildu traduzca esa afirmación en "hechos".

"Para creernos sus palabras éstas tendrán que venir traducidas a hechos y tendremos que ver ese cambio inmediatamente: dejar de llamar presos políticos a los asesinos presos de nuestros familiares, dejar de pedir la excarcelación de los asesinos de nuestros familiares que están en la cárcel y que cesen inmediatamente los homenajes", ha recalcado Ordóñez.

"Él está reconociendo el daño personal, pero ETA lo que ha causado durante 40 años de terror, además de un daño personal, ha sido un daño social y un daño político que es muy importante también y que le queda por reconocer", ha concluido.

Dignidad y Justicia acusa a Otegi de buscar la equidistancia

Más crítico se ha mostrado con al declaración de la Izquierda Abertzale el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Dani Portero, quien ha tachado de "mentira" las disculpas.

"Lo que busca es la que equidistancia entre víctimas y verdugos", pretendiendo "normalizar" la actividad de ETA a través de "un perdón que no se cree nadie".

Asimismo, Portero ha subrayado que las palabras de Arnaldo Otegi son producto de un gesto exigido por el Gobierno. "Le están acercando a los asesinos a su tierra y, a cambio, hace este gesto. El PSOE sigue negociando con ETA a través de Bildu", ha aseverado.

María Jaúregui agradece el paso "enorme"

Nada más conocer que Otegi ha mostrado su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, María Jáuregui, hija del ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, a quien la banda asesinó en el año 2000, ha considerado que estas declaraciones son "otro paso, enorme", a favor de la convivencia. "Gracias en serio", ha escrito en las redes sociales.

Jiménez Becerril urge a la izquierda abertzale a una condena firme

Por su parte, la presidenta de la Fundación Jiménez Becerril, Teresa Jiménez Becerril, ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que pide que la izquierda abertzale "confiese quienes fueron los autores de los crímenes sin resolver de ETA, pare de hacer homenajes a etarras y condene el terrorismo de la banda".

Otegui dice que siente el dolor causado a las víctimas de ETA. Pues empiecen ustedes a confesar quienes fueron los autores de los 379 crímenes que están sin resolver, paren de hacer homenajes a etarras y condenen de una vez el terrorismo de ETA. pic.twitter.com/gJ3qJnNzrU — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) 18 de octubre de 2021

El PSOE valora las palabra de Otegi

El exlehendakari y secretario de Memoria Democrática del PSOE, Patxi López, ha puesto en valor que Otegi haya reconocido públicamente el sufrimiento causado por la banda terrorista ETA diez años después de su derrota. "Hay una especie de enmienda a su papel en el pasado como sostenedor", ha dicho.

El dirigente socialista ha destacado que "por primera vez" la izquierda abertzale haya hecho un reconocimiento público de que la violencia ejercida por ETA durante 50 años fue un "error" que "nunca" debería haberse producido y prolongado.

"Valoramos que reconozcan ese sufrimiento por tanto años de terrorismo y se comprometan a mitigarlo", ha manifestado López, para quien "cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo valora positivamente ese reconocimiento que los demócratas llevan años reclamando".

El PP censura que Otegi no condene a ETA

Por otro lado, varios dirigentes del PP han arremetido contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por no condenar a ETA tras reconocer el dolor de las víctimas y han interpretado que con esas palabras "se ríe" de las víctimas del terrorismo. Además, han subrayado que si siente ese dolor debería empezar por ayudar a resolver los crímenes no resueltos de ETA y dejar de hacer homenajes a los etarras.

Así se han pronunciado después de que EH Bildu se haya dirigido a las víctimas de ETA para decirles que siente "enormemente su sufrimiento" y se haya comprometido a "tratar de mitigarlo" en la medida de sus posibilidades.

Desde el PP han cuestionado las palabras de Otegi. "Mención especial y específica para Otegi: sentir el dolor de las víctimas es incompatible con presentar a terroristas como a héroes y con defender la impunidad de los asesinatos no resueltos, algo que haces a diario. Eres una lacra para la democracia", le ha espetado la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán.

Lo de Otegi es una broma macabra diciendo que tratará de mitigar el dolor de las víctimas, quien no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos ongi etorris a los etarras desde Bildu. No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) 18 de octubre de 2021

Más duro se ha expresado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, quien cree que "lo de Otegi es una broma macabra" al decir que "tratará de mitigar el dolor de las víctimas" cuando "no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos ongi etorris a los etarras desde Bildu".

"No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter Iturgaiz, que tiene previsto ofrecer declaraciones públicas esta misma mañana para valorar ese mensaje de Bildu.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que el sentir de Otegi es "pura hipocresía" y ha recalcado que lo que tiene que hacer en primer lugar es "condenar a ETA, cosa que no hace". Además, ha avisado que sus manifestaciones no tienen "valor moral" mientras no terminen los homenajes a etarras y no se ayude a resolver los crímenes de ETA que están sin resolver.

Vox no se cree las palabras de Otegi

También ha cargado contra Otegi el partido Vox, que ha restado toda credibilidad a sus palabras sobre el "sufrimiento" de las víctimas del terrorismo y le ha instado a colaborar para esclarecer los más de 300 casos de ETA que siguen sin resolver.

"No se lo cree nadie", ha zanjado en rueda de prensa el eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.

En cualquier caso, ha avisado de que hay parte del dolor que "es imposible de reparar" y ha puesto el ejemplo de los miles de vascos que "tuvieron que salir como consecuencia de los asesinatos, la extorsión y la violencia diaria".

Belarra pide reconocer el paso de la izquierda abertzale

Del mismo modo, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que es "obligación de los demócratas reconocer el paso" que ha dado la izquierda abertzale al poner en el centro "el dolor de las víctimas de ETA", reconociendo que esto nunca debió producirse.

Y admitir también que las vías pacíficas "son el único camino posible", ha señalado Belarra al defender esta idea de reconocimiento a la izquierda abertzale a través de las redes sociales en el décimo aniversario del fin de la actividad armada de la banda terrorista.

Hace 10 años ETA puso fin a su actividad. Hoy la IA ha dado un paso sin precedentes poniendo en el centro el dolor de las víctimas de ETA, reconociendo que nunca debió producirse y que las vías pacíficas son el único camino posible. Obligación de los demócratas reconocer el paso. — Ione Belarra (@ionebelarra) 18 de octubre de 2021

Un mensaje que ha difundido después de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostrara "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de la banda armada, que -ha afirmado- "nunca debió haberse producido".

Rufián aplaude las palabras de Otegi

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado la declaración de Otegi. "Hoy es un gran día", ha proclamado Rufián en un mensaje en su perfil de Twitter.

Ante esto, Rufián ha celebrado estas declaraciones de Otegi: "Las reacciones a esto no te hará distinguir entre buenos o malos políticos o entre buenos o malos periodistas. Te hará distinguir entre buenas o malas personas. Hoy es un gran día".

Villacís demanda "la condena de asesinatos de ETA"

Por otro lado, la coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija a Bildu, cuando negocien los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, "la condena de los asesinatos de ETA y el perdón a las familias"

"Ahora que va a negociar con Bildu, y al igual que le pondrán exigencias, que él le ponga solo una, que condenen asesinatos y pidan perdón a familias de las víctimas. Que por una vez pida algo para todos los españoles y víctimas de ETA", ha manifestado desde Ifema.