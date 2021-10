El proyecto de ley de Memoria Democrática será "flexible". Lo suficiente para aceptar "enmiendas" y "mejoras" en su tramitación parlamentaria. En un intento de desactivar el choque con ERC en plena negociación presupuestaria, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado claro que la norma no es inalterable y que están dispuestos a pactar para lograr el mayor consenso posible. Eso sí, con rapidez, porque "hay gente que ya no tiene tanto tiempo". La mano tendida del Gobierno no ha aplacado a Gabriel Rufián que, tras tras defender su enmienda a la totalidad, ha acusado a socialistas y morados de "cobardes".

"Muchos de ustedes serán exigentes en sus posiciones y, desde el Gobierno, ya les anuncio que seremos flexibles. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que pactar", ha sentenciado Bolaños -quien redactó el proyecto de ley bajo la tutela de la exvicepresidenta Carmen Calvo-. Mientras pronunciaba esas palabras, el ministro recorría con la mirada la bancada de ERC y lanzaba un aviso: "Permítanme una observación, lo que no es flexible es el tiempo que tienen muchas víctimas".

Bolaños, hombre fuerte de Pedro Sánchez y principal negociador con los grupos parlamentarios, ha asegurado que durante la tramitación de la norma en el Congreso se podrán incluir las enmiendas y mejoras que cada partido proponga. Aun así, ha señalado que "ninguna fuerza democrática" puede votar en contra de un texto que homologa a España a países de su entorno y "homenajea a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil". "Se trata de una ley que reafirma el compromiso de nuestra democracia y rechaza un periodo histórico negro que debemos superar", ha resumido.

Discurso agresivo

Las palabras de Bolaños no han hecho cambiar ni un ápice la posición de ERC. Rufián, dirigiéndose solo a los "antifascistas de esta Cámara (el Congreso)", ha defendido la enmienda a la totalidad que han presentado como "una enmienda en legítima defensa de las víctimas, del país que les robaron, de los valores que siempre juraron defender...". En un discurso especialmente agresivo a lo que acostumbra con los partidos del Gobierno. el portavoz de los republicanos catalanes les ha acusado de no tener "bemoles" para impulsar medidas que superen el "postureo". "La pregunta, señorías, no es por qué nosotros somos tan duros. La pregunta es por qué ustedes son tan cobardes?", ha concluido.

Sobre la mano tendida del Gobierno no ha dicho nada. Sí se ha pronunciado para afear la premura con la que Bolaños quiere tener aprobada la norma: "Es curioso que digan que tienen prisa cuando han tardado 14 años en volver a presentar una ley de memoria". Rufián se refería a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la norma vigente, ya sin los votos de ERC.

Desde la tribuna Rufián ha enumerado algunas de sus exigencias, de "primero de antifascismo", que creen que debería incluir la nueva norma: calificar al régimen de Franco de "ilegal" y no solo de "nulo"; fijar mecanismos de indemnización económica a las víctimas del franquismo; derogar la Ley de Amnistía de 1977 para que puedan juzgarse los crímenes de guerra; o reconocer "el daño causado a la lengua catalana, vasca o gallega".