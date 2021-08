El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido que el Gobierno abarate la factura de la luz "sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos" porque "no se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes".

Lo ha hecho en un mensaje en su cuenta de Twitter, haciéndose eco de que el precio récord de la electricidad supondrá una mayor recaudación para el Estado.

No se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes.



Hay que reducir la factura de la luz sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos.

El precio de la electricidad ha marcado récords este verano -el viernes se alcanzó el segundo precio medio más alto de la historia (117,14 MWh)-, un incremento ante el que el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA del 21 al 10 % y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7 %) que pagan las productoras.

Aunque a corto plazo las medidas del Gobierno se limitarán a la fiscalidad, el Ejecutivo se ha abierto a la posibilidad de reformar la tarifa regulada, como proponen las eléctricas, y crear una empresa pública de energía, como reclama su socio de Gobierno, Unidas Podemos.