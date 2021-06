El Gobierno reconoce, en privado, que no tiene "ningún margen" para intervenir en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas contra los 42 altos cargos independentistas a los que el máximo órgano fiscalizador del Estado les reclama un total de 5.422.879,48 euros por el presunto uso indebido de fondos públicos para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat. En público, recuerda que el TCu es un órgano de naturaleza constitucional, pero no judicial, y cuyas resoluciones son recurribles. Y también presiona al PP para que se avenga a renovar sus miembros, ya que su mandato caduca el mes próximo. Es la respuesta que ofrece por ahora al independentismo, para el que la causa por responsabilidad contable de la promoción exterior del 'procés' es una muestra más de la "represión" del Estado.

Este martes, la entrevista de Pedro Sánchez y el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, arranca con el peso de las altas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a esos más de 40 altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. En concreto, al primero se le reclaman 2.797.993 euros, y al segundo exjefe de la Generalitat, huido de la Justicia, 1.981.454,47 euros. A Oriol Junqueras, indultado la semana pasada por el Gobierno, se le piden 1.969.154,51 euros, y a los 'exconsellers', Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, 2,9 y 2,7 millones de euros, respectivamente. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, demandó al Ejecutivo que no mire para otro lado, y que además de tomar nota, "trabaje en una solución".

La ministra portavoz, María Jesús Montero, respondió, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete, aferrándose a las palabras de ayer lunes de Sánchez en la SER: recordó que el TCu "no es un órgano judicial, sino constitucional", y lo que le toca "exigir" al Gobierno es "reclamar" del PP que proceda a la renovación de este y otros órganos constitucionales -como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial- que van a ver o tienen ya cumplido su mandato. Para el Ejecutivo, "no es de recibo", es una actitud "tremendamente antidemocrática" no acatar la Constitución, que obliga al relevo en las instituciones del Estado. Según reiteró Montero, es "exigible" que el PP, que enarbola la bandera constitucional día sí y día también, cumpla con la Carta Magna y pacte la renovación de los órganos, y no puede ejercer el "boicot" porque cree que "le benefician las mayorías" actuales.

La actual composición del Tribunal de Cuentas procede del pacto de populares y socialistas de 2012: siete consejeros fueron elegidos a propuesta del PP -entre ellos, la actual presidenta, María José de la Fuente y de la Calle- y cinco aupados por el PSOE (uno pactado con IU) para un periodo de nueve años, que concluye el mes próximo, ya que su nombramiento fue publicado en el BOE el 21 de julio de 2012. Sin embargo, la cuota progresista es hoy menor, ya que uno de los consejeros de Cuentas elegido por el PSOE, Lluís Armet, renunció al cargo en enero de 2018 y su vacante no ha sido cubierta.

El pasado viernes, en la SER, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, reconoció que el procedimiento abierto en el TCu -este martes concluyó la fase de instrucción, y ahora falta la de enjuiciamiento, que se sustanciará en una doble instancia antes de que pueda ser visto en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- no deja de ser una "piedra en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat. "Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad", afirmó. Sin embargo, Sánchez no llegó este lunes tan lejos, ni tampoco lo hizo Montero este martes, preguntada tras el Consejo de Ministros. La portavoz insistió en que el Ejecutivo "no se pronuncia" sobre las resoluciones del órgano fiscalizador, y aquellos que entiendan que se están "conculcando sus derechos" podrán acudir a la vía judicial. El Gobierno, pues, manifiesta su "respeto" a las investigaciones por responsabilidad contable del TCu.

A todas las preguntas de la prensa, la ministra respondió atizando al PP, que no puede, a su juicio, "sumar un órgano más" en la lista de instituciones bloqueadas. Y es que la formación de Pablo Casado ya ha advertido de que no pactará el relevo, y de hecho ha denunciado el "asedio del sanchismo" al TCu.

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que compartía la rueda de prensa en la Moncloa con la responsable de Hacienda y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, observó que un "bloqueo deliberado" de las instituciones es una manera de "hacer mucho daño a la democracia". La democracia son sus instituciones y el funcionamiento de las mismas, insistió, y la "demora flagrante" en su renovación "no lo está permitiendo". En su opinión, "no hay alternativa ni excusa". "Si nos creemos la Constitución, cumplámosla. Con posturas obstruccionistas no se está fortaleciendo una democracia fluida y renovada. La esencia de la democracia es la renovación", subrayó.