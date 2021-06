Isabel Díaz Ayuso ha tomado posesión de su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid este sábado a mediodía en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, acompañada del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y todos los presidentes autonómicos del partido.

Ayuso ha prometido su cargo con la Constitución en este solemne acto, tras ser investida el viernes presidenta en la Asamblea de Madrid con los votos a favor de PP y Vox y la publicación de su nombramiento el sábado por la mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre el público, además de Casado, están los dirigentes de Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras, respectivamente, y todos los expresidentes madrileños salvo Ignacio González y Joaquín Leguina.

También han asistido la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González; el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; y los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid: Mónica García (Más Madrid), Hana Jalloul (PSOE), Rocío Monasterio (Vox) y Carolina Alonso (Unidas Podemos). Han acudido igualmente los consejeros del nuevo Gobierno de Ayuso, que tomarán posesión de su cargo el lunes.

Reforma de Telemadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este sábado a una posible reforma de la ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) y no se ha pronunciado sobre el cierre de la misma que pide Vox.

"Ahora tenemos que afrontar hacia delante una posible reforma de la televisión pública y ver qué aspectos de estas leyes consideramos que pueden ser mejorados, lo estudiaremos", ha afirmado la dirigente autonómica en una entrevista en la cadena 'Cope' al ser preguntada por la petición expresa del partido de Rocío Monasterio de cerrar la televisión pública.

Por otra parte, ha indicado que no solo se limitarán a esto sino que estudiarán también otros puntos que comparten con este partido, ya que considera que es "de ley hacerlo así". "No me parece oportuno que me voten y luego olvidarme de que también estoy ahí gracias a ellos", ha expresado la presidenta.

Ayuso ha agradecido a Vox su apoyo en la investidura y ha asegurado que tienen que buscar "espacios comunes" durante estos dos años, pese a que en algunas cuestiones piensen "diferente". "Actualmente lo que necesito, más que votos, es que no obstruya", ha dicho, aunque ha insistido en que se pueden entender en varios puntos.

Critica a Sánchez por el anuncio de las mascarillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid está de acuerdo con el fin de la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios exteriores anunciada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, pero cree que no responde a criterios sanitarios sino "más bien por efectos demoscópicos y titulares".

El anuncio de Sánchez del fin de uso de la mascarilla en el exterior a partir del día 26 de junio no ha convencido a comunidades gobernadas por el PP, que querían haber sido informadas antes, ni tampoco a los principales partidos de la oposición: PP y Vox, que dudan del momento elegido.

En una entrevista en la Cadena 'Cope', Ayuso ha dado la bienvenida a esta medida, ya que cree que "salvo en espacios cerrados como el transporte público y el comercio" es "innecesario" llevar mascarilla, "sobre todo teniendo un porcentaje de la población vacunada".

Considera que es un paso necesario, pero duda de que se haya dado "pensando en los porcentajes, las distancias y la vacunación" y cree que se ha hecho "más bien por efectos demoscópicos y titulares, que es como gestiona este Gobierno absolutamente todo".

También ha manifestado su sorpresa por que haya sido el propio Sánchez el que lo haya anunciado. "Para las cosas buenas él está al frente y para las malas noticias no hay presidente", ha dicho.

Por otro lado, Ayuso se ha referido a la polémica generada por las palabras del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que ha defendido que el Gobierno conceda los indultos a los líderes independentistas en prisión si ello contribuye a que la situación política se "normalice", puesto que se trata de una herramienta amparada por el Estado de derecho.

"Espero que ni empresarios ni según qué sectores sociales, nadie utilice su posición para blanquear algo que a mi juicio es gravísimo, que es coquetear y blanquear la delincuencia", ha comentado la presidenta madrileña, que cree que con esta actitud del Gobierno "lo siguiente será el referéndum" en Cataluña.