Pedro Sánchez añade una variable más para sostener la necesidad de los indultos a los condenados del 'procés': la económica. Porque los empresarios, en Cataluña y en el resto de España, necesitan estabilidad, tranquilidad. Normalidad. Y no disputa. Porque esa "discordia partidista y territorial", cree, es también "un lastre económico".

El presidente del Gobierno quiso lanzar ese mensaje en la clausura de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía, la primera de las dos jornadas claves en Barcelona y que la Moncloa dispuso como pista de aterrizaje definitiva para la aprobación de la medida de gracia. La segunda, aún más trascendente y de más calado político, llega el próximo lunes, en el Liceu, ante más de 300 representantes de la sociedad civil. Sánchez ponía un pie este viernes en la capital catalana con un clima claramente favorable. Con el respaldo a los indultos del Congreso -esta semana la Cámara tumbó la moción del PP que perseguía rechazarlos, por 190 votos frente a 152-, de los sindicatos, de Fomento del Trabajo, del Círculo, de la Iglesia catalana y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Los empresarios y los obispos arrojaron ayer jueves, de hecho, una imagen de soledad de los populares de Pablo Casado. Todas las piezas ya están encajadas, porque que el Ejecutivo separe el perdón a los presos del 'procés' del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exterior, llevando esto último a una reunión extraordinaria del Gabinete para el jueves, sitúa en rojo el Consejo de Ministros de aprobación de la medida de gracia en el 22 de junio.

El discurso del presidente en Barcelona este viernes tuvo, indudablemente, una mayor componente económica, pero le servía para tocar un palo que hasta ahora no había desarrollado y que arropa también su argumentación a favor de los indultos de las últimas semanas. No mencionó esa palabra, indultos, pero no hacía falta, porque está en boca de todos y en el centro del debate público. El propio presidente del Círculo, Javier Faus, que intervino antes que él, defendió la necesidad de la medida de gracia para garantizar la "paz social" y apremió a Sánchez a asumir ese "riesgo". La había asfaltado la pista sin ambages.

El jefe del Ejecutivo recordó cómo la prensa y la opinión pública habían "frivolizado" acerca de su proyecto 'España 2050', que presentó el mes pasado en Madrid, y que era el producto del trabajo de un panel de más de 100 expertos, de campos científicos y orientaciones diferentes, que supieron ponerse de acuerdo. "Lo que quiero decir", arguyó, "es que la concordia es también un valor económico y la discordia partidista o territorial también es un lastre económico".

Sánchez subrayó que quería decir "discordia", y no "discrepancias", "pluralismo" o "críticas", pues estos son positivos, ya que demuestran "una sociedad viva y dinámica". "La discordia política y territorial -siguió-, el cuanto peor, la incitación al frentismo, al odio, acaban empobreciendo a la sociedad. Tendremos que encontrarnos y reencontrarnos, volver al punto al que dejamos de escucharnos". El líder socialista estaba refiriéndose implícitamente a la derecha, y en concreto al PP, por su oposición dura y sin matices a una medida que ha sido avalada por el empresariado o la Iglesia catalana, poco sospechosos de comulgar con las tesis progresistas.

El "reencuentro", responsabilidad de "todos"

Para el jefe del Ejecutivo, esa tarea del "reencuentro" es una responsabilidad de "todos", porque "no lo puede hacer solo un Gobierno". A continuación, agradeció el respaldo explícito del Círculo de Economía y, en un nuevo aviso a Pablo Casado, señaló que "el primer paso es reconocer que nadie" -"tampoco nosotros mismos"- es "dueño de la razón". "Cataluña necesita sin demora diálogo, acuerdo y pacto", rubricó.

Estas palabras de Sánchez en el hotel W de Barcelona fueron el corolario de una intervención en la que pretendió infundir optimismo, en línea con lo ya expresado incluso por los grandes del Ibex en las jornadas del Círculo -Ana Botín (Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) y Pablo Isla (Inditex)-. La economía española marchará mejor de lo previsto. Es más, adelantó que es probable que el Ejecutivo revise al alza las previsiones de crecimiento.

“España y Cataluña serán lo que queramos que sean y podemos conseguir metas más altas”, apuntó, entusiasta. Para lograr esos retos, se necesitan cinco ingredientes. El plan de recuperación, los recursos (140.000 millones de euros, cuyo tramo en transferencias empezarán a librarse el mes próximo), el “talento empresarial”, trabajadores “cualificados” (ahí recordó el papel del anteproyecto de ley de Formación Profesional, aprobado el pasado martes) y, por último, “estabilidad y unidad política”.