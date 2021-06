Pablo Casado ha confirmado en Barcelona la rotunda oposición del Partido Popular a que se indulte a los presos independentistas. En opinión del presidente del PP, los indultos solo traerán "frustración", y además Pedro Sánchez solo recurre a esa medida de gracia para "mantenerse en el poder".

El líder del PP ha participado en la segunda jornada de la reunión del Cercle d'Economia. Desde el principio se le ha requerido por el asunto político del momento. El vicepresidente de la entidad, Jordi Gual, ha insistido cuando presentaba a Casado en que el Cercle está a favor de los indultos y en que no son "concesiones vergonzosas" sino "el inicio de un diálogo, del que en algún momento pueden salir soluciones que encaucen el conflicto".

El presidente del PP, que la semana pasada se manifestó en la plaza de Colón contra los indultos, también ha sido claro. "Yo quiero a Cataluña, jamás haré nada en contra. Quiero que Cataluña recupere la prosperidad. Quiero que no haya más confrontación en la calle, pero no haciendo cesiones, que solo van a traer frustración. Y dentro de la ley, porque no hay democracia sin ley", ha dicho.

Para resumir la posición de los populares, Casado ha dicho que Cataluña "no tiene un problema de democracia, sino de cumplimiento de la ley", y que, si se habla de convivencia y concordia para justificar los indultos, "la sublimación de la concordia fue la Constitución" que, ha recordado, tuvo "dos padres catalanes".

También ha subrayado que los líderes independentistas encarcelados no han mostrado "arrepentimiento" y "amenazan con la reincidencia". Y se ha preguntado si los indultos "no van a generar más frustración en el futuro". "Si una persona no los pide, y dice que solo son el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación... Estos esfuerzos inútiles acaban en melancolía", ha afirmado, evocando a José Ortega y Gasset.

La hemeroteca de Sánchez

Además, ha puesto en duda que el presidente del Gobierno vaya a echar mano de los indultos por "convicción". Casado cree que Sánchez actúa movido por una "estrategia para permanecer más tiempo en el poder". "No es un juicio de valor, es mera hemeroteca. Hace dos años, de forma solemne, decía todo lo contrario. Decían que había que agravar el delito de sedición, que había que acabar con el adoctrinamiento en los colegios y cumplir hasta el último día de la sentencia. Tendríamos que preguntarnos por qué han cambiado de opinión", ha dicho el líder del PP.

Tras criticar la defensa del derecho a decidir -se ha preguntado, entre otras cosas, quién podría votar en un referéndum, si Barcelona podría separarse de Cataluña o para qué serviría que hubiera más autogobierno-, ha dicho que el proyecto del PP es que "la convivencia en Cataluña venga del diálogo entre todos". Y que él no ha cambiado: "Yo sigo pidiendo libertad y legalidad sin ira, intentando construir una Cataluña para todos".

A favor de la ampliación de El Prat

Si Casado se ha enfrentado a los empresarios catalanes -que estos días se han manifestado mayoritariamente a favor de los indultos- en materia territorial, ha intentado compensarlo con sus propuestas económicas. El líder del PP ha abogado por la reducción de la burocracia y la reforma de la fiscalidad, y se ha posicionado a favor de ampliar las principales infraestructuras catalanas.

"El Partido Popular apoya la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y también el corredor mediterráneo. Y en paralelo, intensificar los corredores ferroviarios de mercancías. El puerto de Barcelona necesita un mejor acceso, y también hay que culminar Rodalies. El PP también apoya el Hermitage", ha resumido.