El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, será el encargado de intentar recuperar el otrora feudo inexpugnable de la Junta de Andalucía para el PSOE y hoy en manos del PP y de Vox. Espadas se impuso en las primarias socialistas a la que fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz, en un triunfo de amplias repercusiones internas, en el seno del PSOE, y externas, en la política andaluza y nacional. De hecho, el 55,19% de voto alcanzado (casi 18.000 votos) hace innecesaria la celebración de una segunda vuelta. Díaz obtuvo el 38,43% (12.000 papeletas) y el tercer candidato, Luis Ángel Hierro, un 5,56%. Datos con el 93% escrutado y una participación altísima, del 75,29% de los más de 45.000 militantes.

Un triunfo que fortalece a Pedro Sánchez, su principal valedor, por cuanto demuestra que el ascendente con que cuenta sobre la militancia, el que le permitió resurgir de las cenizas y hacerse de nuevo con la secretaría general, tras su forzada dimisión del 2018, sigue incólume. Y nada menos que en la principal federación socialista, con más de 45.000 militantes. Un ascendente que se mantiene a pesar de defender, abiertamente y sin ambages, una medida tan polémica en muchas partes de España como es la concesión de los indultos a los presos independentistas.

Y aquí se enlaza con el influjo en la política española. Este 13 de junio fue marcado hace semanas como clave para que, a partir de ahora, el Consejo de Ministros decida cuándo proceder a la medida de gracia con los presos, que será parcial tras el dictamen del Tribunal Supremo.

Y el doble desenlace, el de las primarias y el pinchazo de las derechas en la manifestación contra los indultos de la plaza de Colón de Madrid dejan expedito el camino de Sánchez, no solo para tratar de desinflamar el conflicto con Cataluña, sino para mirar con mayor tranquilidad los dos años restantes de legislatura.

El futuro de Díaz

Una victoria, la de Espadas, conseguida contra la que fuera rival del propio Sánchez en las primarias del 2019 al liderazgo del partido. Y que, por tanto, asestó una estocada política definitiva a la todavía secretaria general del PSOE-A , que no dimite de inmediato pero si anunció, en su intervención de aceptación de la derrota, que daba "un paso al lado" y que no "optaría" a la secretaría general de la federación regional. "Se abre un periodo transitorio hasta que se celebre el congreso, que ya está convocado", señaló, aun cuando no sea así, por cuanto los cónclaves regionales suceden al federal, que se convocará en julio. Con todo, Díaz prometió "no estorbar" a Espadas, a quien reconoció el mando "de la política autonómica" en Andalucía. "Haremos lo que él desee hacer", sentenció.

Con todo, no fue una victoria fácil. O al menos, durante el día no se percibió así. La participación fue muy alta. La militancia del PSOE-A se movilizó y a las 14 horas ya había votado el 46,93% de los 45.374 afiliados , cuatro horas después de abiertas las urnas. Al final de la jornada cabe destacar la afluencia en Huelva (82,46%) y Sevilla (79,11%) y la baja implicación de las bases en Cádiz (70,61%) y Jaén (69,47%).

Espadas se impuso en un total de cinco provincias, es decir, en todas excepto Córdoba, Almería y Málaga, que fueron a parar a manos de Díaz. Eso sí, el vencedor mantuvo mayor regularidad, no bajando del 36,50%, en Almería, mientras que su antagonista, en Jaén, apenas lograba un 18% y un 28% en Cádiz. Así, la provincia más 'espadista' fue, precisamente, Cádiz, con casi el 67% del voto, mientras que Almería se reveló como principal feudo de la expresidenta andaluza.