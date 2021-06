El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este viernes, ante las informaciones sobre que el presidente del Gobierno prevé acometer una crisis de gobierno y podría excluirlo del Ejecutivo: "No me consta nada, pero tampoco lo contrario".

En declaraciones a los periodistas, después de participar en la charla "Campus universitarios: laboratorios para las ciudades sostenibles" organizada en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), Castells ha puesto en cuestión las informaciones que han trascendido porque lo que "pasa en el Consejo de Ministros o no me entero de nada o no es así".

Con todo, el titular de Universidades ha asumido que la decisión es "exclusiva y absoluta" del presidente del Gobierno y ha cuestionado que el resto de ministros tenga alguna idea de cambios.