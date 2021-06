El abogado Gonzalo Boye ha sostenido que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) de levantar temporalmente la suspensión de la inmunidad como eurodiputado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --a quien representa-- avala que pueda entrar y moverse "libremente" por España y por el resto de países de la UE.

No obstante, ha recomendado a Puigdemont no viajar a Cataluña porque está convencido de que España no aplicará esa interpretación, ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

A su entender, la decisión cautelar del TUE de devolver la inmunidad a Puigdemont y a los también eurodiputados de Junts Clara Ponsatí y Toni Comín --que la Eurocámara levantó en respuesta al suplicatorio del juez instructor de la causa del 1-O, Pablo Llarena-- "es en contra del Tribunal Supremo", no contra el Gobierno ni contra el Parlamento Europeo, ha dicho.

"No me cabe duda de que el presidente Puigdemont va a regresar a Cataluña mucho antes de lo que otros desearían. De hecho, la fecha me parece irresponsable decirla, pero llevamos tres años y medio trabajando en esta dirección", ha afirmado.

Boye también ha reclamado que España "participe de la UE de manera plena y no selectiva, que no solo participe para los fondos de cohesión sino también para la implementación de los derechos humanos".