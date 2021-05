La candidata en las elecciones primarias del PSOE andaluz, Susana Díaz, en su acto de arranque de campaña en La Algaba (Sevilla), ha asegurado que “el 13 de junio nos jugamos seguir siendo el corazón que bombea el socialismo de todo el país desde Andalucía o ser una sucursal que se dirige desde fuera”.

Díaz ha proclamado que “esta es la campaña por la dignidad, el respeto y la autonomía del PSOE de Andalucía”.

Por ello, ha reclamado “respeto y autonomía para que los 46.000 militantes decidan en libertad su futuro" y ha asegurado que la "autonomía de los socialistas andaluces no es una mesa de marketing político de nadie" y, por eso, ha llamado a decidir "lo mejor para el presente y el futuro de nuestra tierra, en la defensa de la verde y blanca que ha sido la garantía de que, por encima de todo, el PSOE ha defendido los intereses de Andalucía”.

En un acto, al que ha acudido con "ilusión y energía positiva para conseguir la confianza de mis compañeros y compañeras”, Díaz ha puesto en valor a los militantes del PSOE de Andalucía, que además de ser "el corazón del PSOE, bombean al PSOE de España llenando las urnas de votos socialistas”, ha subrayado.

La candidata ha agradecido el apoyo al alcalde algabeño, Diego Manuel Agüera, y ha puesto como ejemplo a los socialistas de este municipio sevillano, un grupo de jóvenes que hace "muchos años demostraron que lo que se sueña y se pelea con valentía y de esa forma se consigue".

"Consiguieron darle la vuelta a La Algaba, pasando de la parálisis a un municipio que crece y es referente en la comarca”, ha destacado.

Hierro teme que Díaz y Espadas usen los censos de la militancia en su contra

Por su parte, el candidato a las primarias a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el PSOE Luis Ángel Hierro ha mostrado este domingo el temor a que las direcciones locales y provinciales que apoyan a los otros dos candidatos, Susana Díaz y Juan Espadas, utilicen los censos de militancia a los que tienen acceso en su contra y para "ocultar" información.

En una rueda de prensa previa a una reunión en la sede provincial de Córdoba con sus comités de campaña de las ocho provincias andaluzas, Hierro ha afirmado que su candidatura no tiene acceso "a ningún dato" de la militancia, por lo que cualquier comunicación la tiene que transmitir a través de la Comisión de Garantías, que es "la que tiene que dar la orden para que se emita".

Por ello, ha asegurado no entender "de ninguna de las maneras que se nos limiten a dos el número de correos electrónicos" a lo largo de la campaña, que dura quince días, una decisión que considera que "perjudica a nuestra candidatura porque somos una candidatura de base" que no tiene "a los secretarios generales que tienen los listados con los correos electrónicos" con los que reenviar las comunicaciones de las candidaturas a las primarias.

Ante esta realidad, se ha quejado de que "no podemos hacer llegar con la misma facilidad que el resto de las candidaturas nuestra agenda", por lo que ha reclamado que "haya al menos un correo electrónico al día" desde la estructura regional del partido y se ha preguntado si la limitación perseguía "evitar que llegue la información".

El candidato ha señalado que los secretarios generales pueden decir sin remiten "una información o no la mandan" de determinada candidatura y que los otros dos aspirantes en las primarias socialistas tienen el apoyo de muchos responsables locales y provinciales, aunque ha precisado que no afirmaba que lo estuviesen haciendo, pese a que, como tienen los censos, "pueden decidir si mandan una información o no la mandan, eso es así", ha enfatizado.

"Uno puede presuponer que se va a comportar como se tiene que comportar, pero puede ser que no", ha dicho, para citar a continuación el caso de tres de sus avales que aparecieron como si fuesen de Juan Espadas.

Entre los objetivos de la campaña, Luis Ángel Hierro ha asegurado que quería reunirse con UGT en todas las provincias como "sindicato hermano" en el que hay "mucha militancia" del PSOE y también con "otros colectivos que tenemos constancia de que son cercanos".