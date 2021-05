El senador de CC por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha registrado este jueves la solicitud urgente de comparecencia en la Cámara Alta de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Migraciones, José Luis Escrivá y de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para reclamar "respuestas" ante la crisis con Marruecos.

Según informa el partido, en una comparecencia en la que también intervino la senadora de Melilla del Grupo Parlamentario Popular, Sofía Acedo, el nacionalista apoyó el "llamamiento a la unidad" del Estado.

No obstante, advirtió a Pedro Sánchez que "no es un cheque en blanco porque Canarias quiere respuestas y el apoyo del Gobierno central para atender el drama humanitario en las Islas y el resto de consecuencias que podrían derivarse si no se reconducen las relaciones con el país vecino".

Clavijo, que lanzó un mensaje de solidaridad a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y el apoyo a las administraciones de las dos Ciudades Autónomas, mostró su preocupación por la actuación del Estado y la "nula" política migratoria del presidente.

Además, recordó que CC-PNC lleva meses "reivindicando actuaciones concretas, políticas de solidaridad y que se respeten los derechos humanos", mientras apuntó que las advertencias de Marruecos "no se circunscriben a los hechos de los últimos días en Ceuta".

Clavijo expuso que Marruecos lleva dando señales hace un año con el repunte migratorio en Canarias, que tiene a 3.000 menores no acompañados, "pero también con la apropiación en febrero de 2020 de las aguas del Sáhara y su intención de definir la línea marítima de sus aguas territoriales de forma unilateral".

Al respecto, el senador se refirió, además, al "fracaso diplomático", concretamente, "al viaje del presidente Sánchez a Marruecos que finalmente fue suspendido sin que nadie diera ningún tipo de explicación, al que hay que añadir un viaje a Senegal que también fue un fracaso".