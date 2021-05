El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha avisado este lunes a ERC del riesgo de situar las negociaciones en un punto que puede llevar a una repetición electoral, y deja claro que no darán "gratis" sus votos para facilitar un Govern de ERC y comuns que cree que no sera independentista.

"Pretender que haya una investidura de trámite con el argumento de que no nos hemos puesto de acuerdo es llevar al límite una voluntad negociadora y situarse, si no hay rectificación, a los pies de un abismo que nos puede llevar a un accidente autoprovocado y a unas nuevas elecciones", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Tras asegurar que desde el viernes ha hablado con el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha insistido en que se pueden reconducir las negociaciones, pero considera que no es razonable "pretender una investidura con 33 escaños con la promesa de que ya se llegará a un acuerdo más adelante".

"En política debe haber generosidad, capacidad de acuerdo, y no giros repentinos que nos dejen a todos descolocados con la amenaza de riesgo de nuevas elecciones y de intentar lograr un apoyo que las urnas no les han dado", ha apuntado Sànchez, que ve inaudito que Aragonès quiere seguir negociando con Junts sólo para facilitar su investidura y no para cerrar ahora un acuerdo de coalición.

A su juicio, Aragonès "no puede tener más tolerancia con el Gobierno de Pedro Sánchez que con los compañeros independentista", por lo que ha apostando por seguir negociando y por superar las diferencias y desconfianzas.

Según Sànchez, sólo un acuerdo de legislatura entre ERC, Junts y la CUP permitirá tener un Govern independentista, y por ello ha pedido a Aragonès que acuda a la cárcel de Lledoners para seguir negociando y también está dispuesto a pedir un permiso para encontrarse, después de que el viernes anulara a última hora un encuentro con Aragonès, según fuentes republicanas.

También ha advertido de que probablemente Aragonès se ha visto "tutelado" por una parte de su partido que se opone a un Govern con Junts, citando nombres como los de Joan Tardà y Gabriel Rufián, y ha emplazado al candidato republicano a imponer su autoridad en ERC y decidir si quiere un acuerdo con Junts o con los comuns.

¿Govern ERC-Comuns?

Según Sànchez, él manifestó que no se opondrían a un Govern de ERC y comuns si es la voluntad de los republicanos, pero ha avisado de que no cuenten con los votos "gratis" de su partido para facilitar un Govern que, a su juicio, no será independentista.

"ERC debe decidir si quiere un acuerdo con los comuns, y en consecuencia renunciar a la independencia. No regalaremos una investidura con una ambigüedad de ERC", ha avisado.

Además, ha explicado que si no logran el acuerdo con ERC harán públicos los documentos de la negociación para que los conozca la ciudadanía.

Aragonès confía en el respaldo

Por su parte, Aragonès ha afirmado este lunes que desea poder contar con los 32 votos de JxCat y no solo con 4 para ser investido president, pero ha rechazado la posibilidad de renegociar todavía una coalición con este partido antes de la investidura.

En declaraciones a TV3, Aragonès ha confirmado que el principal escollo que surgió en las fracasadas negociaciones con JxCat fue la reiterada pretensión de los postconvergentes de que el Govern y la propia Presidencia quedasen tuteladas desde el "exilio" por el denominado Consejo por la República.

"No podíamos continuar dando vueltas" al mismo escollo, ha indicado Aragonès al justificar el porqué ERC ha decidido optar por un Govern en solitario dando por terminada la negociación con JxCat para formar un gobierno de coalición transcurridos más de 80 días sin poder alcanzar un acuerdo.

Ante la perspectiva de "llegar a las puertas de la repetición electoral", hay que intentar nuevas fórmulas como la del gobierno en solitario, ha apuntado tras recordar que esta posibilidad fue puesta encima de la mesa por la propia JxCat semanas atrás.

Según el actual vicepresidente del Govern y candidato republicano, la prioridad es "no repetir las elecciones", y precisamente para evitarlas espera contar con los 32 diputados de JxCat, además de con los de la CUP y de los comunes.

Sobre la circunstancia de que Junts quiera limitar solo a 4 los diputados que votarían su investidura, Aragonès ha insistido en reclamar el apoyo de los 32, y ha advertido de que "si ponen nuevas condiciones, que lo expliquen".

Ha señalado que durante el fin de semana ha mantenido el contacto con el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, con quien volverá a reunirse, ha precisado, pero no para renegociar un gobierno de coalición, sino para hablar de la investidura.

"Lo que habrá serán conversaciones para facilitar la investidura" y "si quieren entrar en el Govern, ya lo hablaremos más adelante", ha afirmado Aragonès.

Con respecto al escollo que provocó la ruptura de las negociaciones con JxCat, que es el marco de coordinación de la estrategia independentista y el papel del Consejo por la República, Aragonés ha dejado claro que para él resulta inaceptable que se quisiera "tutelar" al Govern desde este organismo.

Junts, ha lamentado, quería que cualquier negociación con el Estado tenía que pasar por el Consejo por la República e incluso que cualquier votación relevante en el Parlament o el Congreso de los Diputados tuviera que pasar también por esta entidad de índole privada y para institucional que lidera desde Bélgica el expresidente Carles Puigdemont.

"Si soy presidente, responderé ante el Parlament y solo aceptaré su tutela", ha subrayado el candidato de ERC, antes de puntualizar que el problema no estaba en decidir qué podía o no hacer Puigdemont, sino que su partido quería "imponer su estrategia por detrás".