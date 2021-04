La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que el PSOE está tratando de impedir el acto institucional del Dos de Mayo y ha asegurado que dará un "ejemplo" de cómo usar las instituciones correctamente y no como "una república bananera" como, según ha dicho, hace Pedro Sánchez con España.

El PSOE ha pedido a la Junta Electoral que impida el discurso de Ayuso en el acto institucional del Dos de Mayo ante el temor de que lo utilice de manera electoralista, después de que este organismo la expedientara por hacer propaganda en dos convocatorias del Gobierno regional.

"Pretenden que la presidenta de la Comunidad no participe en una fiesta que desde 1808 dice que los españoles cuando nos levantamos para defender nuestra unidad, nuestra libertad somos imparables", ha aseverado Ayuso en un mitin en Móstoles, acompañada por el exdirigente de Cs Toni Cantó ante más de medio millar de personas, muchos congregados alrededor del recinto perimetrado del acto electoral..

"Vamos a ser ejemplo de la utilización correcta de las instituciones y no la mezcla de las instituciones y el partido como si estuviéramos en una república bananera, que es como está tratando el presidente del Gobierno a nuestro país", ha sostenido.

Ante su defensa a ultranza de la "libertad" de la capital, Ayuso ha rechazado que exista "nacionalismo madrileño" pero sí ha asegurado que "Madrid no se toca y los bolsillos de los madrileños no se tocan".

"Ya lo dije una vez y lo diré todas las veces que haga falta: voy a ser la peor pesadilla del que venga a subir los impuestos a los madrileños para contentar a otros políticos que son incapaces de crear puestos de trabajo para sus ciudadanos", ha dicho.

"No van a tocar los colegios, la concertada, la Educación Especial, no van a tocar la libertad de Madrid. Si quieren copien el modelo, pero el modelo de Madrid no se toca", ha zanjado, entre vítores de los asistentes.

Gabilondo llama a "convertir los aplausos en votos"

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para convertir "los aplausos en votos" y ha indicado que él "no es un caudillo" y no va a decir que vayan "detrás de él", sino "todos juntos".

Así lo ha trasladado Gabilondo este viernes en un acto de campaña celebrado en Alcorcón. Ha agradecido a los asistentes los aplausos, que define como "abracitos" y ha recordado cuando todos aplaudían también a los sanitarios desde sus ventanas.

Por ello, ha animado a convertir estos aplausos en votos y llevar a las urnas "el corazón de una sociedad con sentimientos, valores y principios". "No voy a decir tanto seguidme, yo no soy un caudillo y voy a decir: venid conmigo, venid conmigo. Vamos juntos, esto es proyecto político. Vamos por un proyecto socialista de regeneración, de reformar y de ir juntos", ha trasladado en referencia a Albert Camus.

Mónica García no mira "atrás ni a los lados hasta la meta"

Siguiendo una máxima del atletismo que ha practicado toda su vida, la candidata de Más Madrid, Mónica García, asegura que no mira "hacia atrás ni hacia los lados" cuando le preguntan por un potencial sorpasso al PSOE.

Seguirá aplicando esa máxima hasta el 4 de mayo "trabajando para poner votos en las urnas, votos decentes, de cambio y de ilusión", ha contestado a la prensa tras acudir a una mesa informativa en Chueca, acompañada por el diputado de Más País Íñigo Errejón y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

A tres días de que acabe la campaña, García ha destacado la apuesta de Más Madrid "por lo que de verdad importa". "Tras un año de pandemia en el que lo hemos pasado tan mal nos merecemos un gobierno que nos cuide, que no nos diga que se trata de hacer lo que nos dé la gana como en el Salvaje Oeste. Nos merecemos un gobierno preocupado por nosotros y no por sí mismos", ha destacado.

Iglesias: "La libertad no es ir a los toros o no encontrarte con tu expareja"

Por otro lado, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado, en alusión a las declaraciones de Ayuso, que "si la libertad es tomarte una caña, no encontrarte a su expareja o ir a los toros, entonces con Franco también había libertad".

En un mitin a favor del mundo de la cultura celebrado en la llamada 'plaza roja' de Vallecas, Iglesias ha pedido a los barrios y ciudades de la gente trabajadora que "den una lección de lo que significa la palabra dignidad". "Es indignante tener que escuchar estos días que la libertad es tomarte una caña o no encontrarte con tu expareja. Con Franco entonces también había libertad, porque la libertad no es ir a los toros o no encontrarte con tu expareja", ha manifestado.

"La libertad es que una chavala hija de trabajadora pueda tener en su barrio una escuela pública y si es buena estudiante tener más títulos universitarios y mejor salario que los hijos de los marqueses Espinosa de los Monteros. La libertad es que si tienen que operar a tu abuelo de un cáncer no hay nadie que por tener más dinero en una cuenta bancaria que se pueda poner delante. La libertad significa que la sanidad, la educación o el derecho a moverte en un transporte de calidad no dependa de tu cuenta bancaria", ha argumentado.

En esa línea, el líder de Podemos ha acusado a la derecha de "despreciar" el significado de la palabra democracia, porque para ellos es "parasitar las instituciones" para trasladar dinero público "a sus amigos, que les financian luego las campañas ilegalmente".

"La democracia es un movimiento histórico en el que las mayorías son capaces de conseguir derechos que antes eran privilegios de una minoría. La democracia es que la sanidad, la educación, que el derecho a la cultura no sea un privilegio. La democracia es que el nieto de unos trabajadores analfabetos que llegaron a Vallecas pueda llegar a ser presidente de este país. Eso es la democracia, esa es la libertad", ha afirmado.

El aspirante de la formación morada ha dado las gracias a los jóvenes antisfascistas, en la misma plaza en la que en precampaña se produjeron incidentes en un mitin de Vox, porque "han puesto su cuerpo y han dicho a todo el mundo que para ser demócrata hay que ser antifascista".

Vox critica a los sindicatos que han "abandonado" a los trabajadores

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha criticado este viernes la tarea de los sindicatos tradicionales, como CC.OO. y UGT, y ha asegurado que han "abandonado" a los trabajadores y que están "pagados" con los sueldos de los madrileños.

Así lo ha expresado 24 horas antes de que se celebre el Día de los Trabajadores en un acto en Leganés, junto al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y donde ha cargado contra la izquierda "cínica" que se atreve a hacer "cordones sanitarios" a los que defienden la libertad.

En esta línea, ha reprochado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "se atreve a anunciar su presencia en una manifestación con los sindicatos contra el Gobierno". "Pero vamos a ver, ¿no ha entendido que pertenece al Gobierno de España?", se ha cuestionado.

En concreto, ha aludido a CC.OO. y UGT de los que ha dicho que "trabajan para determinados partidos", ha pedido que se acabe con las subvenciones a sindicatos "que no representan a todos los españoles" y que los mismos se tienen que financiar únicamente con los cuotas de sus afiliados.

Monasterio ha criticado también que ambos sindicatos manden cartas a los trabajadores diciéndoles que "no voten a Vox" y sugiriéndoles el voto. "Pero como se atreven a hacer eso?", ha manifestado y ha añadido que estos sindicatos no hacen "absolutamente nada por la gente".

También, ha hablado del "cinismo" de la izquierda y ha insistido en que Vox ha llegado a la política a decir "todo sin miedo a nada ni a nadie". Por ello, ha señalado que ha llegado el momento de "con valentía y con coraje" ir a las urnas y decirles "se acabó con la tomadura de pelo".

En este sentido se ha expresado también Ortega Smith, quien ha ensalzado la labor del sindicato que apoyan, Solidaridad, del que asegura que es el único "patriótico, social, no vendido a las subvenciones y que no es correa de transmisión de intereses de lobbies".

Bal pide tratar a jóvenes como "gente madura"

Por último, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha instado a los políticos a tratar a los jóvenes como "gente madura con capacidad de elegir sus propias decisiones" y a ellos les ha pedido que exijan "soluciones" a sus problemas específicos como la vivienda o la precariedad.

"Tratan de decir que hay ofertas para los jóvenes como si fuerais una clase diferencia de la población, cuando sois una parte del proyecto de este país", ha aseverado en un acto de campaña en Las Rozas.

Él, por su parte, se ha comprometido a estar "apoyando y ayudando" a los jóvenes cuando se tengan que enfrentar a decisiones complicadas que moldearán su futuro. El candidato ha agradecido a los militantes jóvenes de su partido por elegir el "centro" frente a los extremos y poder "ser fanáticos y defender a una mitad y odiar a la otra".

En este punto, ha alabado a su propio hijo, Edmundo Bal, quien "es libre" con 22 años y "piensa lo que le da la gana". "Por eso estoy orgulloso de él", ha afirmado, en referencia a las noticias que se han publicado en las que asegura que no votará por su padre.

Al hilo, ha pedido a este sector de la población que "se vuelva a 1978, al espíritu de la concordia y la convivencia" de los mayores que "cicatrizaron heridas de la guerra para ponerse de acuerdo". "Necesitamos una revolución pacífica desde los jóvenes por la convivencia y la concordia" ha insistido.