La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha ido cogiendo vuelo en las encuestas, algunas la sitúan por encima del cabeza de lista del PSOE, Ángel Gabilondo. Sin embargo, esta médica madrileña asegura no estar preocupada por su situación dentro del bloque de la izquierda. En medio de dos actos electorales en los últimos días de campaña, García explica a EL PERIÓDICO el éxito de Isabel Díaz Ayuso pese a que critica duramente su gestión de la pandemia y se reafirma en su decisión de no ir en una lista unitaria con Pablo Iglesias.

-¿Mónica García va a superar al PSOE?

-Yo creo que en general está todo bastante abierto. Creo que hay una gran movilización en la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos estado preocupados en que el bloque sume, hemos estado empujando y no estamos muy preocupados por cuál es nuestra situación dentro del bloque.

-Pablo Iglesias introdujo el pasado jueves las amenazas de muerte en la campaña. ¿Cree que ha sido un error o un acierto?

-Nosotros no hemos variado de hoja de ruta, creemos que estas elecciones van de democracia. Creo que esta campaña les hace un flaco favor a los madrileños si no habla de ellos, si habla de otros conceptos que no tienen que ver de su vida cotidiana.

-Pero justamente eso es lo que ha pasado estos días. ¿Esto no puede generar cierta desmovilización en el electorado?

-Sí, cierto hartazgo de que no se hable de lo que realmente les quita el sueño a los madrileños. Creo que desde que tenemos un partido que lo que hace es turismo de provocación, que se dedica a boicotear el debate sano, eso cala en toda la sociedad. Por eso yo creo que hay que seguir intentando aterrizar la política en cómo vamos a reconstruir Madrid.

-¿Me podría decir tres ideas básicas de por qué considera que la gestión de la pandemia de Díaz Ayuso ha sido tan nefasta?

-Uno, ha aprovechado la pandemia para seguir descapitalizando nuestro sistema sanitario público que es el que debería haberse reforzado; dos, porque ha utilizado la pandemia como una estrategia política suya personal de confrontación con [Pedro] Sánchez en vez de cómo una oportunidad de cuidar a los madrileños y tres, porque no ha sido capaz de cuidarnos.

-Y aun así, la candidata del PP está primera en todas las encuestas. ¿Por qué?

-Los barrios más acomodados sienten que las políticas del PP les benefician y hay una muy alta participación y, en cambio, los barrios del sur y del este se han desconectado de la política. Por otro lado, la señora Ayuso ha hecho un uso obsceno e indecente de las instituciones de manera propagandística y luego es la candidata de tres partidos.

-En estas elecciones se ha visto más unidad en la izquierda.

-Estoy muy orgullosa de cómo hemos llevado las tres fuerzas progresistas la campaña. Somos capaces de ser tres fuerzas diferentes con maneras de afrontar una campaña, pero capaces de ponernos de acuerdo en lo importante. Cada uno en nuestro espectro electoral tenemos que seguir trabajando.

-¿Se arrepiente o se reafirma en su negativa de presentarse en una lista conjunta con Pablo Iglesias?

-Yo creo que tanto las encuestas como la campaña refuerzan la idea de que separados somos más fuertes, de que multiplicamos más. Esto es un poco lo que estamos haciendo, ser sinérgicos, ser respetuosos y a la vez en nuestro propio espectro electoral ser fuertes. Siempre hemos apostado por un pacto del Botànic a la madrileña.

-Dígame tres medidas que exigiría para pactar la configuración de un Gobierno de izquierdas.

-Las medidas son estructurales y vamos a estar de acuerdo: atajar la desigualdad, la reinversión o el refuerzo de nuestros sistemas públicos y empezar a tomarnos en serio a los ciudadanos. Igual no estamos de acuerdo en algunos detalles pero en lo más profundo de los cambios no vamos a tener ningún problema.

-¿Se ve dando el salto a la política nacional?

-No. Me gusta la política regional que tiene que ver con lo que es el núcleo del bienestar: la sanidad, la educación, las políticas sociales… Es en las comunidades y en los parlamentos regionales donde se hace y es donde voy a seguir estando haciéndola.