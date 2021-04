La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado que cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs, vuelva a hacer una rueda de consultas con los presidentes de los grupos parlamentarios, el líder del PSC, Salvador Illa, "volverá a presentarse a candidato" a la Presidencia de la Generalitat y espera que ERC y Junts le den su apoyo. "Si ERC y Junts no llegan a un acuerdo, esperamos que por el bien de la ciudadanía los partidos independentistas den apoyo al candidato Salvador Illa", ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas en el Palau Macaya de Barcelona.

Granados ha insistido en el que el PSC y la candidatura de Illa son la "alternativa a esta parálisis de los partidos independentistas" y urge a acabar con la situación en la que Cataluña lleva desde hace dos meses, tras la celebración de las elecciones del 14F.

Para ella, la situación actual de parálisis en la política catalana es la "constatación del desacuerdo de aquellos que han estado gobernando", y ha afirmado que el PSC no ha dejado de hablar con otros grupos para presentar una alternativa de gobierno.

Por último, Granados ha reconocido que estas negociaciones no las están llevando a cabo con ERC: "No tenemos negociaciones con ERC porque ellos están negociando con Junts para hacer un gobierno independentista, aunque parece que no con demasiado éxito".