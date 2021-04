Aunque solo hacían falta cinco vocales para que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se volviera a reunir, al final serán ocho los que consideran que el órgano de gobierno de los jueces debe volver a someter a votación la posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones con el Congreso a cuenta de la reforma que le impide realizar nombramientos mientras esté en funciones. A lo largo de este lunes presentarán el escrito en este sentido para reunirse de forma extraordinaria y formalizar el conflicto de atribuciones que, en última instancia, debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, confirmaron a este diario fuentes del Consejo.

El reglamento del CGPJ prevé la celebración de un pleno extraordinario -además del mensual que tradicionalmente se celebra el último jueves de cada mes- si lo solicitan por escrito cinco de sus 20 vocales, a los que hay que sumar el presidente. En la reunión del jueves pasado fueron muy pocos los vocales que dejaron translucir esta intención, pero como hubo alguno se dejó la puerta abierta a volver a estudiar la conveniencia o no de plantear un conflicto de atribuciones con el Congreso si lo solicitaba el número previsto. Este tipo de recursos solo se puede, interponer en los 30 días siguientes a que surgiera el motivo del enfrentamiento, en este caso, la reforma legislativa.

Votado por el pleno

Finalmente ha habido consenso entre ocho de los integrados en el sector conservador y formalizarán su petición a lo largo del día. Pero pese a ser más de los necesarios para solicitar la celebración de un pleno extraordinario eso no significa que su propuesta, muy crítica con la limitación de sus funciones mientras no se produzca la renovación de sus miembros, salga adelante, porque tendrá que ser el pleno el que adopte la decisión definitiva sobre plantear el conflicto o no.

Por esta vía se resuelven los que surgen entre el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. "Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque".

"Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas", según explica el alto tribunal.