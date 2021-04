-Superado ya, entiendo, el "gracias Carmen" por la base logística del Ejército, ¿qué medidas va a implementar el Gobierno para desarrollar esa industria dual de innovación en Córdoba asociada a la macro base militar?

-Lo dije en su momento y ahora lo vuelvo a decir, aquí han ocurrido tres cosa. Una, que este proyecto ha venido a Andalucía y nunca comprenderé cómo hay cargos con responsabilidad para toda Andalucía que hicieron algunas declaraciones inentendibles; parecía que no les parecía bien que viniera un centro logístico de esta naturaleza a su territorio. Segundo, ¿alguien piensa que un centro de esta naturaleza para la defensa de este país, en la que están implicados técnicos del Ejército va caprichosamente a un sitio u otro porque alguien quiera? Esto es un país serio. ¿Y alguien pensaba que yo, que soy andaluza por los cuatro costados y de Córdoba, y de Cabra, no me iba a alegrar? ¿Dónde está aquí el asunto? El asunto está en algunas maneras de hacer política que yo no voy a entender nunca y mucho menos en estos tiempos.

-La designación de la base por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa ha dado un giro a las expectativas en Córdoba gracias a que la han situado en el centro del foco logístico, ¿hay certezas sobre el futuro de la variante oeste, ramal central, cercanías, autovía Badajoz-Granada...?

-Estos presupuestos han subido el 127 % en inversiones en Córdoba del anterior presupuesto, que era del Partido Popular. Nosotros somos un gobierno que todas las decisiones que adopta en materia de infraestructuras, en este caso viaria, las toma con dos criterios: viabilidad de la utilidad que se puede tener. Se acuerda de esto que hemos dicho en la política española de cuántas cosas no servían luego porque no tenía usuarios, porque no tenía función, era una especie de inversión en el vacío, eso ya se ha acabado. Este Gobierno invierte donde sabe que va a haber utilidad y sostenibilidad. No hacemos inversiones porque crean empleo cuando se está haciendo la estructura y después no sirve para nada. Así que hemos empezado a coger todos esos proyectos, que muchos de ellos los dejó sin informe o decayeron los informes ambientales con el Partido Popular para ver qué viabilidad tienen.

-Con este prometedor futuro para Córdoba, ¿no se ha planteado acabar su carrera política aquí como alcaldesa?

-No. Yo sé que con eso se juega todos los días y a veces quienes no tienen otra cosa que ofrecer en la política. Yo salí del Ministerio y no cogí ninguna puerta giratoria, mi puerta giratoria fue mi viejo despacho de la facultad, ahí estuve siete años dando todas las clases que me tocaba feliz con mis alumnos, mis compañeros, y la vida pasa y de repente estás en la vicepresidencia primera. Hay que estar como decía Santa Teresa en el presente continuo (...) y en términos muy, muy personales, ser una mujer que represente los intereses de las mujeres; eso sí me llama mucho la atención.