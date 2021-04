Un hombre acusado de incitar al odio por verter mensajes contra musulmanes e inmigrantes a través de Twitter y Facebook ha sido condenado este miércoles a dos años de prisión y a pagar una multa de 3 euros diarios durante 6 meses.

Tanto la defensa como la acusación han llegado a una conformidad para rebajar la pena desde los tres años de privación de libertad que pedía la Fiscalía, toda vez que el acusado ha reconocido los hechos y ha asumido su responsabilidad antes de comenzar el juicio.

El procesado ha sido condenado a inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a ejecutar el pago de las costas del procedimiento, y se ha acordado asimismo la retirada de los contenidos de las redes sociales Twitter y de Facebook.

La multa finalmente establecida rondará los 540 euros, cuando la Fiscalía pedía en un principio unos 1.620 euros.

El juez dictó sentencia, en cualquier caso, en el mismo sentido y pena que el Ministerio Público.

El condenado escribió numerosos mensajes "ofensivos" en Twitter y en Facebook contra el colectivo musulmán que el Ministerio Fiscal señaló en su escrito de acusación como constitutivos de un delito de incitación al odio.

Mensajes como "No descansar hasta expulsar al moro invasor a rezar a su puto país esto es España cristiana jamás musulmana y como tal fuera mezquitas" o "hijo puta negro de mierda yo ya armado para todos los días y el primero va a pagar por todos" y "negro de mierda para llamarte racista y vender droga si son rápidos".

O "Esto ya se nos va de las manos haber (sic) si espabilan ya coño que hasta no me carge (sic) algún moro mierda no hacen nada. "Siempre tiene que pasar"; "me están dando ganas de dejarlo todo y dedicarme solo a matar moros haber si así cogen miedo y no vienen"; y "con todos los españoles que hay en la calle y mete a un puto moro que se joda", entre otros muchos.