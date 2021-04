ERC pedirá al Congreso que la reforma de la Ley Electoral General para suprimir el voto rogado permita que los ciudadanos españoles en el extranjero puedan delegar su voto a una persona de su misma circunscripción en España, para cualquier tipo de comicios, aunque limitado a una sola convocatoria electoral.

El Pleno del Congreso debatirá esta semana esta enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el grupo parlamentario de ERC a la proposición de Ley que pide derogar el voto rogado introducido en 2011 y cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado mes de febrero.

Entonces todos los partidos coincidieron en que tramitar la propuesta de Ley -iniciativa del PSOE y de Unidas Podemos- que pide que las papeletas puedan descargarse telemáticamente y que alarga los plazos en el proceso de votación en el extranjero.

ERC coincide con el objetivo de la iniciativa, aunque ha registrado una enmienda a la totalidad -a la que ha tenido acceso Efe- que incluye varios artículos nuevos como que "aquellos ciudadanos que se encuentran en el exterior, ya sea de forma permanente o temporal, podrán ejercer su derecho al sufragio mediante la figura de la delegación de voto en urna a un ciudadano de su elección de la misma circunscripción".

Esta medida afectaría directamente a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, encausada en el juicio por el procés catalán y que se encuentra huida en Suiza, así como al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al resto de encausados que están en Bélgica.

ERC amplia las fórmulas de voto que tendrían disponibles no solo al método telemático sino también a la delegación de voto. Esta delegación de voto estaría limitada a un único escrutinio, pero no distinguiría en el tipo de elecciones, y su duración sería máxima de tres años. "Cada delegación se establece a través de un formulario administrativo puesto a disposición por las autoridades o accesible en línea", señala el texto de la enmienda que también puntualiza que "un ciudadano no podrá ejercer el voto delegado de más de tres delegantes".

La petición de ERC será previsiblemente rechazada por la mayoría de los partidos ya que, aunque JxCAT votará a favor, el PP ha señalado a Efe que votará en contra, por lo que la proposición de Ley seguirá su trámite de enmiendas parciales y los republicanos tienen margen para seguir negociando. De hecho los 4 diputados de JxCAT también han afirmado que presentarán enmiendas en este sentido.

La iniciativa de ERC reclama que el "Estado habilitará todos los procedimientos y medios para asegurar la participación en las elecciones" y deja claro que las formas concretas que adoptará el ejercicio del voto en el exterior serán "el voto en urna, el voto por correo y el voto por delegación". Además recalca la necesidad de impulsar más los medios telemáticos y tecnológicos para agilizar el proceso de voto, con la creación de páginas webs específicas con las administraciones.

También pide habilitar un servicio no sólo gratuito sino con atención telefónica permanente y para agilizar los trámites pide recortar algunos plazos como que al día siguiente de finalización del plazo para depositar el voto en urna, los sobres sean remitidos mediante valija diplomática.

ERC insta a regular con más detalle el voto nulo y pide que el escrutinio general de los votos del extranjero se realicen al octavo día siguiente al de la votación, en vez de al quinto como marca la proposición del PSOE y de Unidas Podemos, y además que no se pueda interrumpir.