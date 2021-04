La consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, aseguró este martes que no se va a vacunar de la covid en una entrevista en la radio autonómica 'Onda Regional'. La consejera y diputada regional expulsada de Vox ha dicho que no se vacuna porque quiere ser honesta consigo misma. "No voy a estar aquí haciendo una defensa de la vacuna y luego no vacunarme, eso me parecería bastante mal", explicó.

"Yo no digo nada en contra de la vacuna, solo he dicho que no me voy a vacunar", reiteró. Sin embargo, matizó que, si al final le convencieran "de que verdaderamente viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, se ha salvado la crisis y que no tiene efectos secundarios", en ese caso sí que se vacunaría. "Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo", ironizó la consejera.

Por otro lado, y preguntada por el denominado veto parental, que se podría implantar en Murcia, señaló que se llamará ‘pin parental’ y que será "una autorización del padre para asistir o no a una charla en las actividades extracurriculares".

Una temeridad para el PSOE

El diputado socialista en la Asamblea Antonio Espín consideró "una temeridad" dejar la Consejería de Educación "en manos de una persona negacionista y antivacunas" y criticó por ello al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. "En su obsesión por permanecer en San Esteban, López Miras no ha dudado en desprestigiar el nombre de la Región y de las propias instituciones, haciendo uso de malas praxis para garantizar su continuidad".

"Con más de 1.500 fallecidos en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia, estas declaraciones de una representante del Consejo de Gobierno suponen una temeridad incuestionable que debe ser sancionada, no sólo por el presidente López Miras, sino por todos los poderes políticos", indicó.

El diputado socialista también explicó que no es de recibo que quien tiene en su poder la gestión educativa de la crisis, se autodefina públicamente como negacionista y antivacunas.

Cabe recordar que Mabel Campuzano votó en contra de la moción de censura presentada en marzo por Cs y PSOE contra el Gobierno de Fernando López Miras, tras lo que éste la nombró consejera de Educación, lo que motivó las críticas generalizadas de los sindicatos y colectivos educativos, y de los partidos de oposición.