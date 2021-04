El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este domingo, en un acto del PSOE junto al candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a "parar al Gobierno de la Plaza de Colón" en la región.

Durante el acto, Sánchez ha comenzado criticando que se han convocado elecciones en la Comunidad porque en la región ha habido durante estos dos últimos años "un Gobierno fallido". "Todo el mundo es consciente de que nada tiene que ver con el interés general de Madrid", ha afirmado.

A su juicio, la derecha madrileña "solo sabe gobernar a golpe de imposición, expulsando a sus socios, sin lograr ningún tipo de acuerdo ni consenso". "Si hay elecciones en Madrid es porque de una vez por todas, sin ambages y sin ningún tipo de rubor, la derecha madrileña ha decidido echarse en brazos de la ultraderecha", ha señalado.

Además, Sánchez ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la libertad "es todo menos el desmadre de hacer circular el virus" por la región.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado en su discurso que de nuevo esté subiendo la incidencia acumulada del coronavirus en la región madrileña.

El también secretario general del PSOE ha considerado que el PP de Madrid manifiesta un "nulo respeto a la inteligencia de los madrileños, como si fueran menores de edad", cuando dudan de que España sea hoy un país plenamente democrático.

Los cuatro ingredientes

"¿Por qué lanzan esa afirmación tan falsa?", se ha preguntado Sánchez. "Para esconder el verdadero dilema, que es que solamente hay dos opciones en Madrid: una seria, que es la liderada por el PSOE, y otra que sea el gobierno de la plaza de Colón", se ha respondido.

"¿Qué es un Gobierno de la Plaza de Colón? La receta tiene varios ingredientes: injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha, todo ello espolvoreado con una capa abundante de transfuguismo", ha descrito Sánchez en referencia al PP y Vox.

Sobre el primer ingrediente, ha puesto algún ejemplo, como los recortes del PP en Sanidad o el aumento de las listas de espera.

Respecto a la corrupción, ha precisado que de los seis expresidentes de la Comunidad de Madrid del PP, cuatro han sido imputados o condenados por corrupción, así como hasta nueve consejeros de ese partido.

Y ha censurado la demagogia de Ayuso, quien ha calificado de modélica su gestión de la pandemia en la región, cuando en realidad, ha dicho Sánchez, cuenta con récord de contagios, de muertes en residencias y de "lentitud en la vacunación", ya que solo al 68 por ciento de los mayores de 80 años se ha administrado la primera dosis frente al 75 por ciento de media nacional.

A todo ello ha añadido un "descontrol y desmadre" que está poniendo en riesgo la salud de los madrileños y un acercamiento a la ultraderecha de Vox.

Por todo ello, para Sánchez el 4 de mayo la única disyuntiva es apostar por un gobierno "serio" con Gabilondo al frente o por el de la foto de la plaza de Colón, con PP, Vox y Ciudadanos.

Y para evitar este último, Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los progresistas de izquierdas para que voten a Gabilondo porque Madrid "se merece en serio un gobierno de verdad, que emplee el tiempo en gobernar y no en estar siempre en la trinchera".

"La gente de Madrid no quiere que sea la única región de Europa que esté gobernada por la ultraderecha y que sea la capital del odio y la corrupción", ha enfatizado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha querido dejar claro que 2021 será el año de la recuperación porque será el de la vacunación, y ha reiterado que antes de que finalice el verano, el 70 por ciento de la población estará vacunada.

Gabilondo arremete contra PP y Vox

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha acusado este domingo a PP y Vox de pretender "aislar" y crear "una modalidad de aislamiento e indenpendentismo de derechas madrileño".

Además, Gabilondo ha agradecido a Sánchez todas las ayudas que están llegando desde el Gobierno de España a Madrid para abordar la crisis sanitaria.

El candidato ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "fantasear" con lo que hará o no el PSOE si llega a gobernar, al decir que "pactará con Pablo Iglesias, subirá los impuestos o acabará con la educación concertada".

"A lo primero digo que nosotros no vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más y reforzaremos la educación pública y no la usaremos como arma arrojadiza como hace Ayuso", ha sostenido.

Para el candidato socialista, "el gobierno de Colón no es ninguna broma", sino que es el gobierno de la "autosuficiencia y la autosatisfacción de esa posición conservadora con el objetivo de contradecir por contradecir".

"Les gusta adoptar esa actitud reacia con el Gobierno de España, cuando demuestran insolidaridad, cuando no dan ayudas directas a la hostelería en Madrid. Ellos crean una cierta modalidad de aislamiento, una suerte de independentismo de derechas madrileño que incorpora a la ultraderecha y que quiere aislar Madrid", ha lamentado el líder socialista.

Al hilo, Gabilondo ha criticado que desde el Gobierno regional se diga que España "les abandona o les maltrata" haciendo una versión del "España nos roba". Además, cree que quieren convertir Madrid en la primera región de Europa en la que gobierne "la ultraderecha" pero ha asegurado que desde el PSOE trabajan para "que eso no ocurra".

El candidato socialista ha indicado que hay dos opciones, "o un gobierno en serio que actúe en serio" o un gobierno que "contradice por contradecir, que no da ni un euro a ayudas directas y que quiere poralizar Madrid". "Paremos el gobierno de Colón", ha lanzado.