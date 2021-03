El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de pagar el apoyo de Bildu con el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y ha censurado el traslado desde la prisión de Cádiz a León del exdigente etarra Henri Parot.

El líder de la oposición ha criticado a través de Twitter este traslado y el de otros cinco presos, que acordó el viernes Instituciones Penitenciarias.

Además de Parot, al que se atribuyen 39 asesinatos, Prisiones trasladó de Cádiz a Pamplona al exdirigente de ETA José María Dorrosoro; a Idoia Mendizabal y Jon González, que son pareja y tienen un hijo de tres años desde Valencia a Pamplona.

También a José Lorenzo Ayestaran Legorburu, que deja la cárcel de Alicante y seguirá cumpliendo pena en la de Soria, donde también ingresa procedente de Castellón el sexto trasladado, Óscar Celarain Ortiz.

Casado ha reprobado el acercamiento a Euskadi de Parot, encarcelado hasta ahora en la prisión más alejada del País Vasco, a 1.000 kilómetros y ha señalado que es "asesino de 39 inocentes entre ellos niños y el padre de mi compañero, Jaime Mateu".

"Ni condenan a ETA ni piden perdón, pero Sánchez sigue pagando su apoyo a Bildu", ha denunciado Casado.

El pasado martes ante la Junta Directiva del PP, el mayor órgano de dirección del partido entre congresos, Casado defendió que los 'populares' sigan denunciando el terrorismo, pues a su juicio "la derrota definitiva de ETA será cuando no haya ninguna contraprestación a aquellos que no condenan la violencia".

Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo.

Su detención en Sevilla supuso un relevante golpe en la lucha contra ETA porque ostentaba la jefatura de los comandos itinerantes o "Argala" que llevaban actuando durante doce años y habían cometido una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.

Además Henri Parot dio nombre en 2006 a la llamada "doctrina Parot", con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso de este preso que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de los terroristas. Siete años después, en octubre de 2013, la Justicia Europea la anuló y fueron excarcelados 63 etarras.

Almeida arremete contra el PSOE

"A mí los que pactan y gobiernan con Bildu no me dan una lección"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al PSOE de tener una "doble moral" por gobernar en el país con Unidas Podemos mientras critica al mismo tiempo que el PP pueda pactar con Vox en la Comunidad de Madrid.

"A mí los que pactan y gobiernan con Bildu no me dan una lección, a mí los que dicen que en Madrid no se va a gobernar con extremismos pero al mismo tiempo mantienen el Gobierno de la nación con Podemos, no nos dan una lección, y a los madrileños tampoco", ha señalado este domingo Almeida en declaraciones a los medios en Madrid.

En concreto, Almeida se ha referido a las declaraciones realizadas este domingo por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha señalado que "votar al PP es votar a Vox", en referencia a posibles pactos entre ambos partidos.

"¿Cómo es posible que se pueda tener la doble moral de decir no, en Madrid no vamos a gobernar con extremismos, por Podemos y Pablo Iglesias, pero al mismo tiempo en el Gobierno de la nación sí puedes gobernar con esos extremismos?", ha lanzado también.