Se mantienen las limitaciones previstas en Semana Santa. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se ha planteado finalmente endurecer el plan común. Serán las comunidades autónomas quienes decidan qué pasos seguir. Mientras algunas autonomías no contemplan cambios, otras consideran que la penitencia debería ser mayor allí donde sube la incidencia. Entre las opciones está el cierre de la hostelería a horas más tempranas, adelantar el toque de queda a las diez o el cierre perimetral entre provincias que ahora solo tiene Andalucía. El objetivo es que tras la Semana Santa no surja una nueva ola.