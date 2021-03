El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debatirán esta tarde medidas adicionales para contener el ascenso de contagios en Semana Santa como es la posibilidad de adelantar el cierre de las actividades no esenciales a partir de las 20 horas.

A pocas horas de presidir nuevamente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que analizará con las autonomías la situación epidemiológica, que desde hace días apunta a un posible cambio de tendencia al alza, la ministra Carolina Darias ha asegurado que "a día de hoy" no hay restricciones complementarias.

La preocupación que suscita el aumento de contagios a las puertas de la Semana Santa ha obligado al Gobierno y las comunidades a poner sobre la mesa la posibilidad de replantearse las actuaciones coordinadas que acordaron hace un par de semanas para estas festividades y el Puente de San José, entre ellas el cierre perimetral o el toque de queda a partir de las once de la noche.

Fuentes de la Xunta de Galicia han apuntado a EFE que Sanidad les contactó anoche para sondearles sobre un posible adelanto del cierre de la actividad no esencial para intentar evitar una cuarta ola de la pandemia.

Aunque el conselleiro de Sanidad gallego, Julio García Comesaña, ha señalado que, si la intención es endurecer restricciones en Semana Santa, en lo que a Galicia se refiere "poco ajuste" queda respecto al horario de la actividad no esencial, pues el comercio tiene el tope en las nueve y media y la hostelería en las nueve.

Respecto a un hipotético adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, ha dicho que en este caso "ya está en parámetros bajos" y que este tema no se ha tratado en la comunicación anoche con el Ministerio de Sanidad.

A la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, Darias no le ha consultado la posibilidad de modificar este límite horario, pero el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha apoyado expresamente la idea porque "es una medida eficaz y el Gobierno tendrá nuestro apoyo si lo precisa. Lo primero es evitar la cuarta ola y salvar vidas. No haremos política con esto", ha publicado en su cuenta de Twitter.

El presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Ministerio de Sanidad de estar "improvisando" medidas contra la covid de cara a Semana Santa y ha demandado nuevamente "criterios comunes" que puedan ser adaptados por cada autonomía en función de su afectación por la enfermedad.

Mientras, el resto de autonomías han expresado sus reticencias al endurecimiento de horarios.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo ha descartado asegurando "no somos amigos de ocurrencias"; y se ha mostrado partidaria de no tocar aquello que funciona mientras el virus no suba de forma preocupante.

También lo ha rechazado de plano la consellera de Salud catalana, Alba Vergés: "Tenemos el toque de queda a las 22 horas y es una medida que ha funcionado para reducir la actividad social y lúdica que es más evitable; y no pensamos levantarlo", ha zanjado.

Andalucía tampoco es partidaria de restringir más la movilidad nocturna, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien considera que, de acuerdo con los informes de los expertos, "no es necesario ahora mismo reducir los horarios de la hostelería, la restauración y la actividad no esencial".

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha recordado además que en enero el Gobierno "le dijo que no" a la petición de Andalucía de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda cuando tenía una tasa de contagios de covid-19 de mil casos por cada 100.000 habitantes y, sin embargo, ahora tiene 120 casos y hace este planteamiento.

Bendodo sí ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "refuerce" el control en los aeropuertos con el fin de evitar que sean un "coladero" de personas "sin control sanitario".

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea a día de hoy ninguna medida distinta a las ya adoptadas en el Interterritorial de hace dos semanas; la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha señalado que no se podía pronunciar sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda porque no tenía constancia de "ninguna comunicación oficial" al respecto.

Igualmente, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que en la próxima Semana Santa no se va a adelantar el toque de queda, pero ha pedido que "no se celebre nada" en los próximos días y que las reuniones se limiten a personas convivientes.