El Parlament de Cataluña debe votar este viernes a un candidato para presidir la Generalitat, previsiblemente Pere Aragonès. Hoy ha trascendido el pacto al que han llegado Esquerra y la CUP por el cual si en un plazo de dos años no hay acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum pactado la Generalitat lo volvería a convocar. Junts Per Catalunya todavía no se ha sumado a este acuerdo, pero su secretario general Jordi Sànchez se muestra optimista. "Un Govern de coalición requiere confianzas y lealtades y es lo que estamos intentando ir construyendo desde hace semanas, seguro que todos lo conseguiremos", ha dicho.