Teresa Rodríguez: "No me he ido de Podemos, me han expulsado"

La ya diputada no adscrita y líder de Anticapitalista, Teresa Rodríguez, ha asegurado este lunes que ella no se ha ido de Podemos sino que la han "expulsado" del partido morado tras la reunión de la Mesa del Parlamento que la apartó de Adelante Andalucía, junto a otros siete compañeros, "para justificar" la acusación de transfuguismo que alegó el partido morado, y amparó IU, para propiciar su salida del grupo parlamentario.

"No me he ido de Podemos, me han expulsado de Podemos justo después de la reunión de la Mesa -que acordó su salida del grupo parlamentario-, dije que no me presentaba a la dirección de Podemos Andalucía pero seguía inscrita en Podemos y ofreciéndome a la siguiente dirección, pero la expulsión del partido morado ha venido después y 'ad hoc' para tratar de justificar el tema del transfuguismo", ha afirmado Teresa Rodríguez en una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press.

A su juicio, el acuerdo de la Mesa para situarla a ella y a siete diputados más como no adscritos, que fue respaldado por el PSOE-A, PP-A y Vox, fue posible porque el PSOE-A "tiene especial interés en quitarnos de en medio y tener el camino libre con una izquierda sumisa que le acompañe en un eventual futuro cogobierno", mientras que a los partidos de derecha "les interesa tener una izquierda desunida".

"Lo que no entendemos es de IU y Podemos ese interés por romper un grupo parlamentario que funcionaba bien, que tenía consenso y paz", ha sostenido antes de lamentar que en la actual coyuntura marcada por las consecuencias del Covid-19 estén sumidos en este debate orgánico.

Así las cosas, Rodríguez ha insistido en que "no tiene sentido" en que tras el acuerdo "pacífico" que alcanzó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado febrero "hoy se rompa de forma unilateral, sin avisarnos si quiera, sin posibilidad de defendernos" y más cuando entiende que se ha llevado a cabo en base a posiciones "que se han hecho de forma ilegítima".

En este sentido, ha explicado que su expulsión de Adelante fue consecuencia de un escrito que presentó la portavoz parlamentaria de Adelante y miembro de IU, Inmaculada Nieto, a la Mesa de la Cámara "de forma unilateral, sin que pasara previamente por el grupo".

"Yo diría que la tránsfuga es la portavoz de IU que, sin contar con la opinión del grupo, plantea una propuesta en la Mesa del Parlamento, es insólito a nivel jurídico", ha apostillado tras incidir en que, además del recurso de reconsideración que han elevado para que el referido órgano rector rectifique sobre su expulsión, llegarán "hasta el final" por la vía judicial porque entienden que es "un absoluto atropello" y "no hay antecedentes en la historia de este país de que en un grupo de 17 diputados, seis expulsen a once".



"El dinero no nos trae aquí"

De la misma manera, Teresa Rodríguez ha negado que el reparto de las subvenciones que recibe Adelante del Parlamento sea el problema, "hemos sido martillo de herejes con el tema de las dietas, de los privilegios de los políticos o para reducirnos el sueldo, no es el dinero lo que nos tiene aquí sino la necesidad de tener un sujeto andaluz con voz propia en Madrid y la necesidad de ser alternativa a un PSOE-A que ha allanado el terreno a la llegada de las derechas al Gobierno".

Igualmente, sobre la polémica suscitada por que su expulsión se haya materializado mientras está de permiso por maternidad y su discusión con la ministra de Igualdad, Irene Montero; la política gaditana ha opinado que el permiso de maternidad debe ser "absolutamente sagrado" y ha afeado a la dirigente de Podemos que usara contra ella "los mismos argumentos que utiliza la patronal para prescindir de mujeres durante sus permisos, que la producción sigue y la maternidad y crianza son cuestiones secundarias".

Ha defendido que "la vida se para con la maternidad" y que quienes están criando tienen todo el derecho a hacerlo, así como que la sociedad "necesita que se empleen a fondo en la crianza de los primeros meses, tenemos que defender esto para ser una sociedad que pone la vida en el centro, en un derecho de hombres y mujeres".



La izquierda pierde mucho

En líneas generales, Teresa Rodríguez cree que Adelante Andalucía, como Unidas Podemos, son "espacios amplios de los que no hay que echar a nadie". "No ha sobrado nunca nadie en Podemos, ni en el espacio del cambio que se generó después, y la izquierda pierde mucho cuando volvemos a reproducir esquemas de los viejos partidos que se depuran permanentemente para garantizar los esquemas de poder de quien tiene la mayoría".

Y con todo, ha garantizado que seguirá trabajando para construir un proyecto netamente andaluz que consiga que esta comunidad tenga la misma voz que otros territorios en Madrid, "seguiremos construyendo esa alternativa".