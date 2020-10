Sánchez no defenderá el nuevo decreto de alarma en el Congreso

El Gobierno ha informado esta martes de que no será Pedro Sánchez el que defenderá el decreto de alarma en el debate del jueves en el Congreso. El jefe del Ejecutivo ha dejado esa responsabilidad en manos del ministro de Sanidad, Salvador Illa, su manera de restar trascendencia a esta alarma y escenificar que el verdadero poder lo tendrán ahora las autonomías, a las que dota de una cobertura jurídica para poder frenar los contagios.



Fuentes de la Moncloa han justificado la ausencia del presidente con que debe participar en el Consejo Europeo monográfico sobre el covid convocado para ese día. Sin embargo, esa reunión Sánchez la podrá seguir desde su despacho en Madrid porque es telemática y empezará a las 18.30 horas, mientras que el pleno del Congreso se iniciará a las nueve de la mañana.



La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros que esta alarma es diferente a la que se decretó en primavera porque ahora las autoridades delegadas son las comunidades autónomas y dependerá de ellas las medidas que se vayan adoptando. Así, ha defendido que deberían ser los presidentes regionales los que compareciesen en los parlamentos regionales para dar cuenta de los pasos que dan.



Sin negociación

Sin control judicial

No es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de 6 meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a venir al Congreso a presentarlo.



Montero ha señalado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la solicitud para prorrogar seis meses la herramienta constitucional. Socialistas y morados han hecho caso omiso a las propuestas de Pablo Casado y de otras formaciones y han mantenido el plan inicial de extender la medida desde las 00.00 del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00.00 del 9 de mayo de 2021. Respecto a los apoyos, Montero ha evitado dar detalles. "Si traemos el proyecto de Presupuestos es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes para que pueda ver la luz, y si traemos el decreto de alarma es porque creemos que tiene los apoyos necesarios para que pueda ver la luz", ha sentenciado. Además, ha explicado que la ampliación solo tendrá un cambio respecto al real decreto aprobado el pasado domingo, como ya anunciaron el pasado domingo: se incluirá el toque de queda. Es decir, que la limitación de derechos fundamentales podrá ser activada o no por las autonomías, de modo que la alarma, ha defendido Montero, es un paraguas jurídico para ellas, pero no contiene restricciones dictadas por el Gobierno, a diferencia de lo que ocurría en la primera ola de la pandemia, cuando sí era el Ejecutivo central el que, a través del mando único, decretaba las medidas. Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, ha criticado que Sánchez no acuda al Congreso, en el que aprobará una alarma que afecta a "derechos fundamentales" de los ciudadanos. Los populares han pedido al Gobierno que ese instrumento extraordinario se aplique solo durante ocho semanas y no hasta el 9 de mayo, como propone Sánchez. También ha criticado la decisión del dirigente socialista Iván Espinosa de los Monteros (Vox).