Polémica en las redes por una fiesta de con más de 150 invitados a la que acudieron Illa y Casado

Las redes sociales han estallado este lunes tras conocer que en pleno estado de alarma personalidades del mundo de la política, la empresa y el deporte se reunieron este lunes en una fiesta con más de 150 invitados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el líder de la oposición, Pablo Casado, estuvieron presentes en el encuentro en el que no se respetaron las distancias de seguridad.



La fiesta, que contó con más de 150 invitados reunió a varios miembros del ejecutivo en el primer día de aplicación del estado de alarma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Justicia, Juan Carlos Campo; y el responsable de de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, también acudieron a la gala de los 'Leones de El Español'. "El ministro asistió como representación institucional porque uno de los galardones se entregó a la ministra de Defensa", aseguran desde el Gobierno.



Indignación en la red

Lo de la fiesta de El Español con 150 asistentes donde se ven fotos de gente sin mascarilla, o llevándola de cualquier manera es una puta vergüenza, no hay otra forma de definirlo. Que encima entre los invitados esté el ministro de sanidad ya es reírse de todos los españoles. pic.twitter.com/vpjaC1lJJr — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) October 27, 2020

No sé si la fiesta de El Español ayer será un evento de supercontagio, pero lo que debería ser es un evento de superdimisión. — David Fernández (@naroh) October 27, 2020

Si la fiesta de El Español no acaba con dimisiones significa que como sociedad estamos acabados.

El ministro de Sanidad ahí. Es tremendo.

150 personas en un espacio cerrado menos de 48h después de haber decretado el estado de alarma. — Ignacio Á. (@ialvarez95) October 27, 2020

Cuidado con las mentiras interesadas, con el fanatismo y con la envidia. 80 personas asistieron en el Casino de Madrid a los premios de EL ESPAÑOL con una ocupación del 33% https://t.co/sfhZPDzrQp — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) October 27, 2020

"Entonces, entiendo que si me cupieran, podría organizar una cena en casa con 150 personas. ¿Verdad? ¿No va a salir nadie a pedir perdón?", se ha quejado la periodista Carme Chaparro. Como ella, miles de tuiteros han encendido las redes con sus comentarios."Lo de la fiesta de El Español con 150 asistentes donde se ven fotos de gente sin mascarilla, o llevándola de cualquier manera es una puta vergüenza, no hay otra forma de definirlo. Que encima entre los invitados esté el ministro de sanidad ya es reírse de todos los españoles", dice un tuitero. "No sé si la fiesta de El Español ayer será un evento de supercontagio, pero lo que debería ser es un evento de superdimisión", dice otro usuario."Si la fiesta de El Español no acaba con dimisiones significa que como sociedad estamos acabados. El ministro de Sanidad ahí. Es tremendo. 150 personas en un espacio cerrado menos de 48h después de haber decretado el estado de alarma", escribe otro usuario.s, y que la sala del Casino de Madrid utilizada para el evento solo estaba ocupada al 33% de su capacidad: