Casado: "No me importa nada la moción de censura de Vox"

El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en no desvelar qué votará su partido en la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un instrumento que ha definido como "una maniobra parlamentaria" que no le "importa nada" ni a él ni a "nadie" y que está "condenada al fracaso".

Así lo ha asegurado Casado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido tras la reunión del Comité de Dirección del partido, un órgano en el que, según ha explicado, no se ha hablado de la moción de censura cuyo debate arranca este miércoles y cuya votación se prevé para el jueves.

"Es un tema a mí no me importa nada y en el que no voy a gastar ni un solo minuto", ha dicho Casado, subrayando que, en todo caso, le importará a Santiago Abascal, por ser el que la plantea, y a Sánchez, por ser quien la recibe. Desde su punto de vista, ambos pueden ser potenciales "beneficiarios" de la iniciativa.



Ni siquiera dice quién debatirá con Abascal

Tras esta puntualización, el líder del PP ha incidido en que quienes tienen que recurrir a este tipo de "estrategias condenadas al fracaso" son "quienes no gobiernan" y no los 'populares', que han estado en el Ejecutivo central, ahora gobiernan en comunidades y ayuntamientos y pueden "defender la separación de poderes" y "dar la batalla" para que los fondos europeos lleguen a España.

En la misma línea, ha evitado avanzar si tiene pensado subir a la tribuna para replicar a Abascal. "Estamos por la España real y no en cuestiones que no importan a nadie, no valen para nada y están condenadas al fracaso", ha apuntado.

Eso sí, ha negado que el PP no tenga "clara" su posición. Según ha dicho, no están "deshojando la margarita", sino que la tienen clara desde "hace meses", concretamente desde diez minutos después de que Vox la anunciara el pasado mes de julio. "La conocemos y la daremos a conocer donde corresponde y cuando corresponda", ha dicho, pese a que diferentes dirigentes del partido han admitido estos días que Casado estaba consultado a varios de ellos sobre el sentido del voto.



Fugas de voto

Casado tampoco ha querido opinar sobre la petición de la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha vuelto a solicitar que el partido se abstenga en la moción de censura con el lema 'no al no'.

Tras rehusar explicar si considera esa posición un desafío a su liderazgo al frente del PP, tampoco ha querido contestar expresamente a si baraja que algún miembro del Grupo Popular pueda romper la disciplina de voto.

Eso sí, cuando se le ha preguntado si será "contundente" si alguien se salta la consigna oficial ha contestado que "no ha lugar" porque los Estatus de su formación reflejan "claramente" que sólo "hay libertad de voto para cuestiones morales o de conciencia".

Lo que sí ha hecho el presidente del PP es recordar lo que ha venido haciendo su partido en los últimos meses, desde que Vox anunció que presentaría una moción para desalojar a Sánchez de La Moncloa.

Así, ha puesto en valor que el PP ha ganado "recursos" contra decisiones del Gobierno para atajar la pandemia del coronavirus, ha "liderado" la "rebelión de los alcaldes" en la polémica sobre los remanentes de los ayuntamientos, ha planteado una iniciativa ante la "contrarreforma educativa" del Gobierno, otra contra la 'okupación ilegal' y un plan de choque alternativo para poner fin a los "estragos sociales" que está causando la crisis sanitaria.