ERC blinda al secretario general del Parlament y deja solo a JxCat

En un áspero y duro debate telemático que ha durado dos horas y media, la Mesa del Parlament ha rechazado la propuesta de Junts per Catalunya (JxCat) de cesar al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, por haber ordenado que no se publicaran en el boletín oficial algunas de las resoluciones contra la monarquía que aprobó la mayoría independentista en un pleno hace 10 días. De esta manera, la exigencia que formuló el 'president', Quim Torra, de que Muro fuera cesado ha quedado descartada, dado que ni la CUP -que junto a todos los grupos ha intervenido, pese a no tener voto en la Mesa- no la ha apoyado en la reunión.

Finalmente, pese a la insistencia de JxCat, no se ha sometido su propuesta a votación y se ha acordado descartar tanto la iniciativa posconvergente como la de Ciutadans, que exigía un posicionamiento en sentido contrario de la Mesa. Es decir, que ERC, Cs y el PSC se han opuesto a ello, dado que son los partidos que, junto a JxCat, tienen representantes en el máximo órgano de gobierno del Parlament. Así constará en una resolución de la misma Mesa.

Torrent, con los funcionarios

En la reunión, según fuentes conocedoras de la misma, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha mostrado claramente contrario a la destitución de Muro. Torrent ha defendido el derecho de la Cámara a poder debatir y aprobar todo lo que considere conveniente, ha criticado lo que ha definido como represión del sistema judicial español, que amenaza a su juicio a políticos y funcionarios del Parlament, pero ha afirmado que son los cargos políticos los que han de asumir las consecuencias de sus decisiones y no se puede exigir a los funcionarios que paguen el coste de las mismas.

El presidente del Parlament ha dejado claro que, a su juicio, la culpa de que no se publiquen resoluciones de la Cámara es del Tribunal Constitucional (TC). Es más, el dirigente de ERC ha recordado que fue su antecesora en la presidencia del Parlament, Carme Forcadell, la que nombró a Muro secretario general.

Muro también ha intervenido. En un discurso de tono institucional, ha recordado las interlocutorias del Constitucional sobre el Parlament para que no llegue a ningún acuerdo que vulnere las sentencias ya emitidas por el TC contra anteriores decisiones de la Cámara contra la monarquía. Por ello, decidió no publicar algunas resoluciones para evitar consecuencias penales para el Parlament en su conjunto. Muro ha dejado claro que es él el responsable del servicio de publicaciones y que la Mesa no lo puede sustituir en esta función.

Tampoco la CUP ha pedido explíticamente el cese de Muro, si bien ha defendido el derecho a pedir dimisiones y ha reclamado que sea la Mesa la que se encargue de publicar las resoluciones que apruebe el Parlament en caso de conflicto. Los 'cupaires' han cargado contra el Constitucional. Obviamente, Ciutadans ha defendido su propuesta de resolución en defensa de los letrados y contra las tesis de JxCat. Pero tampoco ha conseguido apoyos suficientes para ello.

Por su parte, Josep Costa, de JxCat, ha defendido el cese de Muro y en un momento de una de sus intervenciones ha afirmado que era una petición que llevaba ya meses formulando al presidente del Parlament, si bien no ha explicitado los motivos. Costa ha defendido, contra el criterio del resto de intervenciones, que las advertencias del TC contra el Parlament son nulas de pleno derecho y ha apelado al derecho internacional.

Duelos ásperos

La sesión ha vivido momentos de tensión, por ejemplo, los que han protagonizado Costa y David Pérez, miembro de la Mesa a propuesta del PSC. Costa ha acusado directamente a socialistas y 'comuns' de ser los responsables de que pueda existir una persecución por parte del Constitucional al Parlament. Pérez ha cuestionado, en una dura réplica, los conocimientos de Derecho de Costa.

La reunión se ha alargado porque JxCat ha insistido en la necesidad de votar las diferentes propuestas, algo que finalmente no se ha producido. En la mesa también se ha mencionado el escrito de todos los letrados del Parlament, dirigido a la Mesa, y en defensa explícita de la profesionalidad de Muro y de su decisión.

El origen

El origen del caso es el pleno extraordinario del Parlament que convocó de urgencia el 'president' Torra para analizar la situación de la Corona tras la huida del rey emérito Juan Carlos I. Tras el debate se votaron varias resoluciones contra la monarquía, reprobando a esta institución, por parte de la mayoría independentista que forman JxCat, ERC y la CUP. En la reunión de la Mesa previa a la votación, los letrados ya advirtieron de que no publicarían algunas resoluciones debido a las interlocutorias del TC advirtiendo de las consecuencias de desobedecer sentencias del alto tribunal. En esa Mesa, JxCat no emitió queja alguna, y después en el hemiciclo sí mostró su enojo.

En concreto, no se publicó una parte de la resolución que ratificaba que el único camino para superar el régimen monárquico es constituir una república catalana. También se excluyó el inciso "blindar la continuidad de una Monarquía delincuente", así como el fragmento que critica que el Rey haya participado, con el resto de poderes del Estado, en la "represión de los derechos del pueblo catalán".