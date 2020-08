Rafa Mayoral dice que "todo vale" contra Podemos para imputarle judicialmente

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, ha afirmado que "todo vale" contra su formación política en relación con la última imputación judicial por, entre otros motivos, presuntas irregularidades en sus finanzas y malversación de caudales públicos.

En declaraciones a la Cadena Ser, Mayoral, que la ha calificado de "sorprendente", ha insistido en que no hay indicios de esos delitos, ya que solo se aportan "algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rallarían el ridículo, si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha".

A su juicio, se han acordado una serie de diligencias que son "absolutamente incomprensibles" y ha recordado que el denunciante, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, ha formado parte de la formación por lo que tiene "obligación" de guardar el secreto profesional, por lo que su credibilidad es de menos uno", toda vez que el procedimiento se basa "sobre supuestas suposiciones de este señor y ninguno de los datos aportados tiene ningún indicio".

Mayoral ha considerado que "cualquier cosa vale contra Podemos" y ha recordado que todo el asunto proviene de la causa de Villarejo "y su banda, que realizaba espionaje ilegal y extorsión contra mucha gente" y, en vez de investigar ese espionaje se llama a declarar a Calvente.

Tras insistir en que lo que aporta Calvente son suposiciones y nunca indicios, ha indicado que en todo el caso existe "un interés político de fondo más que evidente, que es una moción de censura que necesita una aderezo", en referencia a la que presentará Vox este otoño.

Se ha referido a las distintas denuncias contra su partido y a algunos de sus integrantes que impidieron, incluso, que en algún momento no pudieran presentarse a las elecciones y ha añadido que durante mucho tiempo "se intentó evitar que pudiéramos entrar al Gobierno y hoy se nos quiere sacar".

Ha dicho que ya han recurrido a la Audiencia Provincial y que cumplirán con los mandatos legales, ya que respetan la independencia de la justicia.

En cuanto a que si la situación puede afectar al actual Gobierno de coalición, Mayoral ha señalado que es "una cuestión tan ridícula, que espero que no, pero no depende de nosotros".